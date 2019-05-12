В Воронеже столкнулись «Мицубиси» и «Ягуар»: двое в больнице

СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-12T11:03:21+03:00

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В половине второго ночи 12 мая в Воронеже столкнулись две иномарки. Авария произошла на Московском проспекте в районе бывшего экскаваторного завода.

По предварительным данным ГИБДД, автомобиль «Мицубиси Лансер» под управлением 21-летнего водителя, двигавшийся в сторону Северного района, врезался в «Ягуар» под управлением 34-летнего воронежца, который двигался во встречном направлении.

В аварии пострадали водитель «Мицубиси» и его 22-летний пассажир, с травмами их отвезли в больницу.

Сотрудник ГИБДД устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU