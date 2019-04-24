2019-04-24T14:53:59+03:00
Общество

В самом старом жилом доме Воронежа заколачивают окна

Дом купца Гарденина - здание с тяжелой судьбой
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото "Архдозора".Фото "Архдозора".
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Власти приступили к консервации старейшего жилого здания города - доме купца Гарденина на переулке Фабричном. Как сообщили общественники "Архдозора", сегодня там закрывают окна, завтра будут заниматься вывозом мусора и восстановлением крыши. Действия начались после жалобы на то, что вандалы снова проникают в охраняемое здание.

Ранее краевед Ольга Рудева рассказала "КП" о печальной судьбе здания.

- Свой воронежский Нотр-Дам-де-Пари, который нужно восстанавливать - это Гарденинские дома на переулке Фабричном, построенные в первой половине XVIII века. Учитывая возраст Воронежа и возраст Парижа, это здание воронежцы должны уважать также, как парижане уважают свой собор. В чем отличие? К реставрации домов не приступали, а горели они многократно!

Глава управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области Владимир Перцев сообщил, что дом планируют продать или передать в аренду за 1 рубль. Как он рассказал, объект культурного наследия могут признать ветхим или утраченным. Тогда уже горадминистрация и Росимущество, которым в разных долях и принадлежит дом, смогут его продать частному лицу. Вот только за ценой стоят большие обязательства. Новому владельцу придется разработать проект по обеспечению сохранности объекта, и что важнее - реализовать его в течение семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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