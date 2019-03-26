2019-03-26T10:00:23+03:00
Общество

Дом купца Гарденина в Воронеже хотят продать за 1 рубль

Но даже такая цена не привлекает покупателей к старейшей усадьбе города
Станислав ШЕВЧЕНКООлег ИВАНОВ
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Фото "Архдозора vrn", сделанное после пожараФото "Архдозора vrn", сделанное после пожара
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Самый старый жилой дом в Воронеже, который был построен в начале XVIII, планируют продать или передать в аренду за 1 рубль. Речь идет о доме купца Гарденина. Об этом 25 марта на пресс-конференции в Доме журналистов сообщил глава управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области Владимир Перцев.

Объект культурного наследия могут признать ветхим или утраченным. Тогда уже горадминистрация и Росимущество, которым в разных долях и принадлежит дом, смогут его продать частному лицу. Вот только за ценой в 1 рубль стоят и большие обязательства. Новому владельцу придется разработать проект по обеспечению сохранности объекта, и что важнее - реализовать его в течение семи лет. Кстати, частных инвесторов ищут и для ряда старых домов на Фридриха Энгельса.

В последние годы в поисках сокровищ неизвестные вскрыли во всех комнатах усадьбы полы. Объект культурного наследия стремительно угасает. К тому же не так давно в доме на Фабричном переулке произошел пожар. А ведь несколько лет назад даже рассматривался проект реставрации этого объекта культурного наследия. Тогда она оценивалась в 80 миллионов рублей. Сейчас стоимость работ наверняка значительно выросла. Власти, однако, сообщили, что законсервировали дом - закрыли пустые оконные проемы. Эта мера должна хоть как-то обеспечить его сохранность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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