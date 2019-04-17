2019-04-17T14:46:26+03:00
Общество

Воронежский "Нотр-Дам", который облюбовали бездомные, горел не раз

Уникальные здания вовремя не законсервировали
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото "Архдозора", сделанное после пожара.Фото "Архдозора", сделанное после пожара.
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В министерстве культуры РФ предложили всей страной собрать деньги на реконструкцию сгоревшего Собора Парижской Богоматери. Но и у нас есть, что восстанавливать. Ольга Рудева, градозащитник, председатель общественного совета при областном департаменте архитектуры и градостроительсва Воронежской области, рассказала:

- Есть ли у нас свой Нотр-Дам-де-Пари, который нужно восстанавливать? Есть! В первую очередь, это Гарденинские дома на переулке Фабричном - самые старые жилые здания города, построенные в первой половине XVIII века. Учитывая возраст Воронежа (433 года – прим.) и возраст Парижа, это здание воронежцы должны уважать также, как парижане уважают свой собор. В чем отличие? К реставрации домов не приступали, а горели они многократно! То же самое происходит с соседним зданием в стиле барокко, которое моложе на несколько лет. Если говорить о церквах, есть храм в Тюковке Воронежской области - шедевр деревянного зодчества конца XIX века, который тоже находится в очень печальном состоянии. Он, к счастью, пока не горел, но пожар может случиться в любой момент, и тогда точка невозврата будет полностью пройдена.

Краевед отметила, что дома Гардениных были жилыми. Люди выехали оттуда несколько лет назад, и оставили после себя вполне ремонтопригодные помещения. Однако никто не удосужился законсервировать строения, и вскоре их облюбовали асоциальные граждане. «Невниманием к этим домам мы осложняем жизнь потомкам, которым придется тратить на восстановление совсем другие средства», - заключила Ольга Рудева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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