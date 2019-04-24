В июле в Воронеже начнутся ремонтные работы на виадуке на улице 9 Января

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-24T14:29:10+03:00

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В июле 2019 года начнутся ремонтные работы на виадуке на улице 9 Января. Об этом 24 апреля сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Как оговаривалось ранее, работы оцениваются в сумму более 700 млн рублей.

- Первая стадия работ будет заключаться в том, что посреди путепровода будет разбираться та часть, где сейчас находятся рельсы. Как только мы снимем их, то сразу поймем, сможем ли мы организовать движение по мосту в обоих направлениях по одной полосе. То есть, можно ли его полностью не перекрывать. Но путепровод находится в аварийном состоянии, поэтому, как говорится: «Вскрытие покажет», - прокомментировал Вадим Кстенин.

Если окажется, что избежать полного перекрытия никак нельзя, то в данном случае будут организованы пути объезда. В том числе пройдет ремонт дорог, которые могут «разгрузить» движение.

В завершающей стадии находится и проект реконструкции путепровода на улице Ленина - проходят экспертизы.

- Если будет дано заключение, что оба путепровода можно одновременно реконструировать, и движение в городе не будет парализовано, то тогда мы начнем реконструкцию. Потому что деньги на это уже есть. Это примерно 300 млн рублей, - сообщил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU