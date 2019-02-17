2019-02-17T09:35:29+03:00
Общество

В Воронеже в 2019 году отремонтируют виадук на улице 9 Января

Работы оценивают в 700 миллионов рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев в интервью ТАСС сообщил о предстоящей реконструкции виадука на улице 9 Января в Воронеже.

Планируется, что на восстановление моста потребуется более 700 миллионов рублей. По словам главы региона, этот вопрос уже обсудили с Минтрансом на предмет привлечения федеральных средств. Но и в том случае, если договориться о финансировании с Москвой не удастся, деньги на реконструкцию выделит региональный бюджет.

Ремонт начнется уже в 2019 году. Александр Гусев заверил, что работы будут проводить с минимальными неудобствами для горожан и в максимально короткие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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