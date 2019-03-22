Под Воронежем восстановили подачу тепла после взрыва котельной

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-22T09:50:36+03:00

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В поселке 1-го отделения совхоза «Масловский» (Никольское сельское поселение Новоусманского района) восстановили подачу тепла в 22.40 четверга, 21 марта, где произошел взрыв. Специалисты установили передвижную котельную мощностью 2 МВт. Об этом сообщили на сайте райадминистрации.

Напомним, ЧП случилось около 10.20 - 10.30 утра 21 марта на улице Школьной. При обрушении объекта есть жертвы - это случайные прохожие, поскольку котельная автоматическая и внутри объекта людей не было. Погибла проходившая мимо в момент взрыва 70-летняя пенсионерка. В больницу попали два человека, находившихся в соседнем доме. Без тепла остались 1200 человек, а также школа, детский сад и дом культуры. По факту трагедии прокуратура начала проверку. Причиной взрыва могло стать прекращение подачи воды в котел, в результате чего произошел его перегрев.

ИСТОЧНИК KP.RU