2019-03-21T14:06:35+03:00
Происшествия

Погибшая при взрыве котельной под Воронежем женщина просто проходила мимо

Ее завалило обломками обрушившегося объекта
Ярослав ИВАНОВ
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фото: СУ СКР по Воронежской области.фото: СУ СКР по Воронежской области.
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Стали известны некоторые подробности ЧП в Новоусманском районе. Напомним, утром 21 марта в совхозе "Масловский" взорвалась котельная. Пострадали несколько человек. И одна женщина погибла.

Причем, котельная была автоматической, то есть в момент ЧП на объекте людей не было. Погибшая 70-летняя женщина просто проходила мимо в момент обрушения.

Сейчас мчсовцы разбирают завалы, на месте работают следователи. Без тепла остались 18 жилых домов поселка, а также школа и детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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