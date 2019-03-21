Погибшая при взрыве котельной под Воронежем женщина просто проходила мимо
Ее завалило обломками обрушившегося объекта
фото: СУ СКР по Воронежской области.
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Стали известны некоторые подробности ЧП в Новоусманском районе. Напомним, утром 21 марта в совхозе "Масловский" взорвалась котельная. Пострадали несколько человек. И одна женщина погибла.
Причем, котельная была автоматической, то есть в момент ЧП на объекте людей не было. Погибшая 70-летняя женщина просто проходила мимо в момент обрушения.
Сейчас мчсовцы разбирают завалы, на месте работают следователи. Без тепла остались 18 жилых домов поселка, а также школа и детский сад.
ИСТОЧНИК KP.RU