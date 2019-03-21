На окраине Воронежа взорвалась котельная: погибла женщина, двое пострадали

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-21T12:17:06+03:00

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Очевидцы сообщили в редакцию о ЧП в пригороде Воронежа. В совхозе "Масловский" 21 марта взорвалась котельная. В главном управлении МЧС по Воронежской области уточняют масштаб трагедии.

- В 10.20 на улице Школьной произошло обрушение одноэтажной автоматической газовой котельной. Возгорания объекта не было. Погибла женщина 1949 года рождения, два человека пострадали. На месте работают специалисты МЧС и сотрудники Следственного комитета, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.

По неофициальной информации, погибшая женщина не была работником котельной. Она просто проходила мимо во время взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU