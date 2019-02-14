2019-02-14T17:07:39+03:00
Общество

Урбанист в пух и прах разнес решение о сносе воронежского театра оперы и балета

И предположил, что если здание все-таки разберут, то на его месте появится "еще одна безвкусная стекляшка"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Воронежский оперный театр - единственный в Центральном ЧерноземьеВоронежский оперный театр - единственный в Центральном ЧерноземьеФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Урбанист Аркадий Гершман, известный в "Живом журнале" как gre4ark, жестко прошелся по рекомендации общественного совета при департаменте культуры Воронежской области снести здание театра оперы и балета.

"Говорят, что инженерные внутренности не отремонтировать, но тогда возникает несколько вопросов: как и кто довел здание до такого состояние и почему тогда его ещё не закрыли? , - пишет урбанист. - Сталинская архитектура не была выдающейся или уникальной, но даже такой типовой проект красит Воронеж".

Блогер привел пример, когда подобное здание реконструировали с уважением к истории - ДК в Красноярске.

"Я даже не сомневаюсь, что в случае сноса у города просто появится еще одна безвкусная стекляшка с дешевым вентфасадом и торговым центром – другого в городе делать не умеют. Если общественный совет при департаменте культуры рекомендует снести театр с более чем полувековой историей, то нужно подумать о составе такого совета и о том, в чьих интересах он принимает решения", - заключил Гершман.

Ранее решение прокомментировали краевед Ольга Рудева и историк Александр Никитин. Набирает популярность петиция против сноса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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