В центре Воронежа пикет геев и лесбиянок начнется внезапно

СЕГОДНЯ 18:21 2019-01-23T18:28:22+03:00

В 2013 году акция привлекла больше противников, чем сторонников секс-меньшинств. Фото: из архива «КП»

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Активисты ЛГБТ-сообщества заявили о том, что проведут пикет в гайд-парке. Этим английским словом обозначено пространство возле памятника великому воронежскому поэту Ивану Никитину у кинотеатра «Пролетарий». Именно там можно проводить пикеты, которые не требуют официального согласования. Хотя и тут представители секс-меньшинств на всякий случай подстраховались.

– При проведении подобного рода публичного мероприятия на территории «гайд-парков» не требуется уведомления органов местного самоуправления. Тем не менее, такое уведомление в мэрию поступило, – рассказали в пресс-службе мэрии. - По результатам его рассмотрения подготовлен ответ заявителям, в котором до их сведения будет доведено требование соблюдать при проведении мероприятия действующее законодательство (в первую очередь, Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»), а также предупреждение об ответственности в случае его нарушения. Кроме того, о мероприятии будут проинформированы правоохранительные органы.

Как сообщают организаторы, цель акции - привлечь внимание к проблеме ущемления прав и преследования ЛГБТ-граждан. Любопытно, что о времени начала акции не сообщают. Как пояснили организаторы, из соображений безопасности.

Напомним, 20 января 2013 года в Воронеже прошла схожая акция. Тогда точное время ее начала указали. Первыми туда пришли противники однополой любви с транспарантами «Оградим детей от разврата», «Петухам место в курятнике». Обстановка стремительно накалялась, и, когда на Никитинской площади появились представители секс-меньшинств (в основном, девушки) и попробовали развернуть свои плакаты, на них ринулась агрессивная толпа. В пикетчиков полетели снежки, яйца, кто-то распылил баллон с едким газом. Затем участников акции протеста повалили на снег и начали бить ногами.

На помощь шестерым полицейским срочно прибыл отряд ОМОНа, который оцепил разъяренную толпу и оттеснил ее на клумбу. Однако агрессивные молодые люди продолжали и оттуда палить снежками уже в случайных прохожих и зевак.

Тем временем ЛГБТ-активисты сели в ПАЗик и уехали с площади. Одного из них забрала «скорая».

А два года назад руководитель одной из ЛГБТ-организаций РФ Николай Алексеев обращался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Лидер гомосексуалистов жаловался на то, что он подавал 29 сентября 2016 года заявку на проведение гей-парада Воронежа, однако согласия мэрии не получил.