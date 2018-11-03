Катана, рис и вода: воронежцам показали настоящую японскую сказку

3 Нояб. 23:05 2018-11-03T23:24:28+03:00

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Театриум на Серпуховке показал воронежцам на четвертом Маршакфесте три спектакля - один другого лучше! Мы уже писали о мюзикле «Принц и нищий» и постановке для самых маленьких «Крошечный океан». Завершала труппа свои воронежские мини-гастроли музыкальным спектаклем Терезы Дуровой «Японская сказка. Меч самурая». Это невообразимо красивое зрелище, дарящее эстетическое удовольствие - даже людям, совершенно не разбирающимся в японской культуре.

Японская сказка. Меч самурая.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Японская сказка. Меч самурая.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Здесь играют на традиционных японских музыкальных инструментах, живьем поют, здесь льется «живая» вода и веют настоящий рис, здесь ходят в сандалиях-скамеечках «гэта», носят аутентичные костюмы. И дерутся, даже если не настоящих катана, но весьма профессионально.

Японская сказка. Меч самурая.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Японская сказка. Меч самурая.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В основе спектакля старинные японские легенды о мужестве простых людей, вступивших в бой с водяным вором Мидзу Доробо, который превратил деревушку в пустыню, о невероятной силе, таящейся в душе хрупкой девушки, ринувшейся с мечом спасать соотечественников, и о благородстве, которое проявляет нищий бродяга. Чудесные костюмы и декорации, пластика восточных боевых искусств и волшебный голос Алисы Тен (певица знакома воронежцам по участию в фестивале Усадьба Juzz) воплотили прекрасный образ Страны восходящего солнца в этой легенде о красоте, благородстве и благодарности.

Японская сказка. Меч самурая.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ