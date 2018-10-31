Живой вокал и оркестр: На «Маршакфест» привезли мюзикл «Принц и нищий»

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-31T09:42:29+03:00

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Музыкальный спектакль Театриума на Серпуховке настолько чудесен, что достоин открытия фестиваля «Маршак». Это неудивительно, когда над постановкой работает режиссер с именем (Тереза Дурова - правнучка знаменитого клоуна Анатолия Дурова и дочь известной дрессировщицы Терезы Дуровой) и престижный театр - сразу чувствуется уровень спектакля. Здесь классика не кажется замшелой, а понятной и захватывающей. В мюзикле по мотивам первого и самого известного исторического романа Марка Твена «Принц и нищий» не только интересные декорации, здесь прекрасно танцуют, фехтуют, живьем поют и играют не только на современных, но и на этнических и исторических инструментах - театр привез из столицы даже свой оркестр.

"Принц и нищий".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Принц и нищий".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Действо увлекает динамикой рокировки королевского наследника с нищим мальчишкой, колоритом старого Лондона, контрастом дворцов и трущоб. Атмосферу старой Британии поддерживает бережно обработанная английская народная музыка.

"Принц и нищий".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Столичный Театриум на Серпуховке не первый раз выступает на «Маршаке»: в 2015-м, на первый детский фестиваль, Тереза Дурова привозила в Воронеж сказку «12 месяцев». В этом году Театриум на Серпуховке привез три спектакля. Кроме «Принца и нищего» зрители уже видели «Крошечный океан» - изобретательную постановку для малышей. А еще 31 октября и 1 ноября воронежцев ждет встреча с героями спектакля «Японская сказка. Меч самурая».