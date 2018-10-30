2018-10-30T08:00:10+03:00
Звезды

Воронежцам показали спектакль в аквариуме

Необычную постановку привез фестиваль «Маршак»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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"Крошечный океан"."Крошечный океан".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Замечательный спектакль для малышей показали 29 октября на фестивале «Маршак» Театриум на Серпуховке (Москва) и The Train Theater (Иерусалим). Очень простой и одновременно очень необычный. Постановка «Крошечный океан» - для крошечных зрителей, самых маленьких. Это хороший пример предметного театра. Здесь нет повествований, зато есть очень простые, но яркие образы - понятные даже для «кнопок».

"Крошечный океан". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Крошечный океан".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Спектакль изобретательный и очень зрелищный - ведь проходит действо в аквариуме! Точнее, в трех. Таинственный подводный мир с чудесами творят в толще воды две актрисы посредством палочек-удочек. Ими «поднимают» шторки-волны, водят кораблик и морских обитателей.

"Крошечный океан". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Крошечный океан".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В этих аквариумных «глубинах» происходит настоящее кораблекрушение, там в недрах утонувшего шкафа две маленькие рыбки устраивают танец с бальным платьем, спасаются от медуз и находят сундук с сокровищами.

"Крошечный океан". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Крошечный океан".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Неудивительно, что уже через 10 минут юные зрители сползли со стульев на ковер перед аквариумами, так их заворожило необычное действо.

"Крошечный океан". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Крошечный океан".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Крошечный океан". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Крошечный океан".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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