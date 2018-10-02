Мэтры Плетнев, Сокуров, Миронов заступились за Платоновский фестиваль

2 Окт. 17:07 2018-10-02T18:30:07+03:00

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Ритуальные пляски вокруг Платоновского фестиваля вышли за границы Воронежа. Известные культурные деятели России попросили губернатора Александра Гусева не реформировать Платоновский фестиваль и не мешать его худруку Михаилу Бычкову составлять программу форума искусств. Открытое письмо к главе Воронежской области, подписанное такими мэтрами и неприрекаемыми авторитетами, как всемирно известные пианист Михаил Плетнев и кинорежиссер Александр Сокуров, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий, худрук Театра Наций Евгений Миронов, опубликовал 2 октября журнал "Театр". Оно стало реакцией деятелей искусства на недавнее заявление Александра Гусева, глава региона сообщил, что Платоновфест будут делать доступнее для массовой публики и приглашать в программу местные коллективы тоже.

- Для нас очевидно, что реализация этих изменений нанесет фестивалю непоправимый урон, отвернет от его мероприятий мыслящую, современную публику как в самом Воронеже, так и приезжающую ежегодно в ваш город на Платоновский фестиваль из других городов и стран. А заодно остановит процесс роста туристической привлекательности Воронежа, - говорится в письме. - Если есть необходимость и желание проводить в Воронеже фестиваль, представляющий местные творческие коллективы и образцы так называемого «классического» искусства, имеет смысл создать новый фестиваль под другим названием и ориентированный на другую аудиторию. Это было бы правильно, так как невозможно в рамках одного культурного проекта угодить всем, оправдать ожидания всех категорий зрителей.

Мы призываем Вас, Александр Викторович, скорректировать планы по реформированию Платоновского фестиваля искусств. Доверьте формирование его программы художественному руководителю, профессиональная компетентность которого подтверждается нами в самой превосходной степени. Сохраните репутацию Воронежа как июньской культурной столицы России. Не переводите фестиваль в разряд мероприятий регионального значения. Наоборот, придайте новый импульс для развития по-настоящему международного форума искусств! Если будет необходимо, мы готовы выступить экспертами будущих фестивальных программ и профессионально разъяснять воронежцам значение и смысл уникального воронежского фестиваля.

Напомним, восьмой Платоновский фестиваль завершился скандалом: худрук Михаил Бычков обвинил департамент культуры области в грубом вмешательстве в проведение форума. Затем Александр Гусев высказался о недостаточно интересном открытии фестиваля. За лето руководство регионом придумало реформировать фестиваль, доверив составление его программы не лично Михаилу Бычкову, а экспертному совету.