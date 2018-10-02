2018-10-02T18:30:07+03:00
Звезды

Мэтры Плетнев, Сокуров, Миронов заступились за Платоновский фестиваль

Известные культурные деятели попросили главу Воронежской области не реформировать форум искусств
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Александр Сокуров получил Платоновскую премию в 2016-м.Александр Сокуров получил Платоновскую премию в 2016-м.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Ритуальные пляски вокруг Платоновского фестиваля вышли за границы Воронежа. Известные культурные деятели России попросили губернатора Александра Гусева не реформировать Платоновский фестиваль и не мешать его худруку Михаилу Бычкову составлять программу форума искусств. Открытое письмо к главе Воронежской области, подписанное такими мэтрами и неприрекаемыми авторитетами, как всемирно известные пианист Михаил Плетнев и кинорежиссер Александр Сокуров, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий, худрук Театра Наций Евгений Миронов, опубликовал 2 октября журнал "Театр". Оно стало реакцией деятелей искусства на недавнее заявление Александра Гусева, глава региона сообщил, что Платоновфест будут делать доступнее для массовой публики и приглашать в программу местные коллективы тоже.

- Для нас очевидно, что реализация этих изменений нанесет фестивалю непоправимый урон, отвернет от его мероприятий мыслящую, современную публику как в самом Воронеже, так и приезжающую ежегодно в ваш город на Платоновский фестиваль из других городов и стран. А заодно остановит процесс роста туристической привлекательности Воронежа, - говорится в письме. - Если есть необходимость и желание проводить в Воронеже фестиваль, представляющий местные творческие коллективы и образцы так называемого «классического» искусства, имеет смысл создать новый фестиваль под другим названием и ориентированный на другую аудиторию. Это было бы правильно, так как невозможно в рамках одного культурного проекта угодить всем, оправдать ожидания всех категорий зрителей.

Мы призываем Вас, Александр Викторович, скорректировать планы по реформированию Платоновского фестиваля искусств. Доверьте формирование его программы художественному руководителю, профессиональная компетентность которого подтверждается нами в самой превосходной степени. Сохраните репутацию Воронежа как июньской культурной столицы России. Не переводите фестиваль в разряд мероприятий регионального значения. Наоборот, придайте новый импульс для развития по-настоящему международного форума искусств! Если будет необходимо, мы готовы выступить экспертами будущих фестивальных программ и профессионально разъяснять воронежцам значение и смысл уникального воронежского фестиваля.

Напомним, восьмой Платоновский фестиваль завершился скандалом: худрук Михаил Бычков обвинил департамент культуры области в грубом вмешательстве в проведение форума. Затем Александр Гусев высказался о недостаточно интересном открытии фестиваля. За лето руководство регионом придумало реформировать фестиваль, доверив составление его программы не лично Михаилу Бычкову, а экспертному совету.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя