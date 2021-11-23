Как воронежцам решить проблемы с получением QR-кодов

Чтобы улучшить эпидситуацию, в регионе ввели обязательную вакцинацию и систему QR-кодов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во второй половине ноября ситуация с коронавирусом в Воронежской области стабилизировалась. Однако этому предшествовал бурный рост числа зараженных и скончавшихся от ковидных осложнений. Чтобы улучшить ситуацию, в регионе ввели обязательную вакцинацию и систему QR-кодов. Они требуются для посещения кафе, ресторанов, театров, кинотеатров, музеев, спортивных комплексов, торговых центров и других общественных мест. Однако в этой системе все не так гладко, как хотелось бы.

Воронеж – не первый субъект, где ввели QR-коды. Однако в интернете до сих пор сложно найти четкие инструкции, как его получить. Давайте рассмотрим основные проблемы, которые могут возникнуть с оформлением и использованием QR-кода. А также разберемся в том, как их решить.

Итак, логично предположить, что для получения кода нужно лишь привиться. Но это было бы слишком просто. Общий совет для всех - запаситесь терпением.

Код можно получить только при помощи «Госуслуг» - через сайт или приложение. И в этом заключается первая трудность.

Загвоздка №1: Нет возможности скачать «Госуслуги» или зайти на портал

Эта проблема, прежде всего, возникает у людей старшего поколения. Для этой категории граждан возможность использовать приложение сразу отпадает. Если нет ни детей с внуками, ни компьютера, можно обратиться в Многофункциональный центр. Там вам сделают собственную учетную запись, прикрепят необходимые документы и снабдят дальнейшими инструкциями. С собой в МФЦ нужно принести: паспорт, СНИЛС, медицинский полис, водительское удостоверение, заграничный паспорт, ИНН и так далее. Эти данные внесут в ваш личный кабинет. Узнать адрес ближайшего центра можно по телефону: 8(473) 226-99-99.

Этот способ нельзя назвать лучшим. В МФЦ легко не только оставить нервы в очередях, но и заразиться инфекцией. Алгоритм регистрации на «Госуслугах» довольно прост и понятен. Так что если у вас нет техники и готовых помочь родственников, лучше попросите об услуге соседа. Еще один вариант решения проблемы – посетить местный компьютерный клуб. Цены за час использования компьютера - от тридцати рублей.

Но на этом этапе возникает следующая проблема.

Загвоздка №2: Нет необходимых документов

Как говорилось выше, в личном кабинете на «Госуслугах» можно сохранить все имеющиеся данные о вас. Так жизнь станет проще: вы сможете подавать заявки на смену документов, получать различные пособия и справки. Минимальный набор документов для регистрации - паспорт и СНИЛС. Очень важно, чтобы они были действительными, иначе сайт окажется бесполезным для вас.

Если же вы потеряли СНИЛС, сильно переживать не стоит. Его номер закрепляется за вами на всю жизнь. Даже при потере цифры останутся прежними, и их можно продолжать вводить на портале. Получить новый СНИЛС (сейчас он представляет собой не зеленую карточку, а черно-белое уведомление о регистрации в системе индивидуального учета) или оформить его впервые можно через все тот же МФЦ или Пенсионный фонд, контактный номер: 8(800) 600-03-46.

На «Госуслугах» можно зарегистрироваться при помощи номера мобильного телефона, адреса электронной почты или номера СНИЛСа. Пользователям рекомендуют использовать сразу три этих параметра, чтобы в дальнейшем избежать проблем. Например, если вы зарегистрируетесь только по номеру СНИЛСа и забудете пароль, «Госуслуги» не смогут восстановить доступ к вашему личному кабинету. У портала просто не окажется ваших контактов. Как раз с этим связана очередная сложность.

Загвоздка №3: Истек срок пароля от аккаунта на «Госуслугах»/ утерян пароль/ аккаунт «задвоился»

Если зарегистрироваться по номеру телефона и забыть пароль, а потом заново зарегистрироваться по почте или СНИЛСу и снова забыть, ничего хорошего не выйдет. На «Госуслугах» должен быть только один аккаунт с вашими данными. Это связано с тем, что для полноценного доступа ко всем услугам сайта требуется подтверждение личности. И его можно сделать лишь для одного личного кабинета.

Допустим, вы пренебрегли этим правилом, и теперь необходимо перепривязать все контакты к одному аккаунту. Выбирайте тот, где указан ваш СНИЛС или паспорт. Если аккаунт «задвоился», а пароли вы не помните, придется посетить МФЦ.

Когда вы предоставите все данные сайту, запустится автоматическая проверка документов. И тут может возникнуть такая неприятность.

Загвоздка №4: Документы не проходят проверку

Максимальный срок проверки документов на подлинность - пять дней. При получении нового паспорта лучше выждать две недели: за это время ваши данные точно внесут в базы. Если этот срок истек, а сведения все еще не подтвердились, имеет смысл обратиться в службу поддержки. В приложении: нажимаем в левый верхний угол - «справка», листаем вниз - кнопка «написать», телефон горячей линии – 8 (800) 100-70-10. Будьте осторожны, не пытайтесь проверить номер СНИЛС или паспортные данные на подлинность самостоятельно. Не вводите эти данные в интернете: они могут попасть в руки мошенников. Легальных сайтов, где можно проверить такие сведения, не существует.

Ваши документы успешно прошли проверку. Но и это еще не значит, что аккаунт готов к использованию. Для того, чтобы пользоваться услугами и получить заветный QR-код, необходимо подтвердить учетную запись. Здесь у многих пользователей возникает еще одна проблема.

Загвоздка №5. Аккаунт не подтвержден

Есть пять способов подтвердить учетную запись. Первый и самый легкий – через мобильное приложение банков, если вы клиент одного из них. В перечень входят СберБанк, ВТБ, Тинькофф Банк, Почта Банк, Банк Санкт-Петербург, Ак Барс Банк, СКБ Банк, Газэнергобанк, ДелоБанк, РНКБ Банк, ПСБ Банк, Банк Авангард, МТС Банк . Для Сбера алгоритм следующий:

- зайдите в приложение;

- выберите раздел «Платеж или перевод»;

- выберите пункт «Регистрация на Госуслугах»;

- нажмите «Зарегистрироваться»/«Подтвердить учетную запись»;

- проверьте данные и нажмите «продолжить»;

- заполните данные и нажмите «продолжить».

Если вы не являетесь клиентом перечисленных банков или у вас нет мобильного приложения, можно обратиться в МФЦ. Но лучше зайти в отделение Почта Банка. Они оказывают подобные услуги всем, а не только своим клиентам. Стоит приходить в середине месяца: с 15 по 17 число многие приходят платить за коммуналку.

Последние два способа почти не рабочие: электронной подписи почти ни у кого нет, а заказывать письмо через Почту России....Без комментариев.

Наконец-то, формально вы готовы к записи на прививки. И тут на вас падает следующая трудность.

Загвоздка №6: Невозможно записаться на вакцинацию

Сейчас записаться на прививку через «Госуслуги» практически невозможно. Во многих учреждениях на ближайший месяц свободных мест нет. В такой ситуации лучше всего лично посетить местную поликлинику. Живые регистраторы - не бездушные алгоритмы «Госуслуг», и свободные окошки для тех, кому «очень надо», всегда найдутся. Можно сказать, что прививку требуют на работе. Кстати, работодатель вправе сам организовывать вакцинацию, нужно просто озадачить его этим вопросом.

Во многих поликлиниках прививки делают по живой очереди. Есть ли такая возможность в вашем медучреждении, можно узнать в регистратуре.

Кроме того, прививку делают в филиале МФЦ (по адресу Дружинников, 3Б) по понедельникам и пятницам с 11 часов до 14.00. В Воронеже также работают мобильные пункты вакцинации. О них можно узнать по телефону: 8(473) 212-64-42. С понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Перерыв с 13.00 до 13.45.

Обратите внимание, что при вакцинации у вас обязательно должны быть с собой паспорт, полис и СНИЛС. Иначе код не придет. Также медработнику можно дополнительно указать на то, что у вас есть аккаунт на «Госуслугах». Однако не прийти код может и по другим причинам.

Загвоздка 7: QR-код так и не пришел после вакцинации

QR-код приходит в течение трех дней после второй дозы вакцины. Он расположен в личном кабинете в разделе услуг (сведения о вакцинации). Также код придет на электронную почту, если вы указывали ее в аккаунте. Если этого не произошло, скорее всего, медики неверно внесли ваши данные в реестр. В этом случае нужно обратиться в ту медицинскую организацию, где вы вакцинировались. Ее сотрудники перепроверят данные и отправят их еще раз. Это же следует сделать, если на момент первой прививки у вас не было подтвержденной учетной записи на «Госуслугах». Если это не помогло, обратитесь в поддержку портала.

Выходим на финишную прямую. Даже когда все проблемы решены, прививка сделана и код получен, может возникнуть еще одна сложность.

Загвоздка 8: Сертификат пропал или в сертификате ошибка

Любая ошибка в QR-коде может стать фатальной. Сертификат - это важный документ, в котором все должно быть четко. Если вы нашли ошибку, исправьте ее поскорее. Это могут сделать все те же сотрудники вашей медорганизации.

На «пропажу» QR-кода жалуются редко. Скорее всего, это ошибка сайта. Возможно, нужно просто подождать. Если ничего не помогает, позвоните на горячую линию «Госуслуг». В дальнейшем вы можете распечатать, сохранить, сфотографировать свой QR-код, чтобы он всегда был под рукой.

Пока возникает много вопросов по поводу работы портала «Госуслуг» и получения кодов. Зачастую этот процесс становится выматывающим квестом. Но, пожалуй, ничто не может служить лучшей наградой за потраченное время, чем билет на концерт любимой группы, встреча с друзьями в кафе и крепкое здоровье.