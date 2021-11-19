Эксперт: «Многие воронежские рестораны и кафе в начале 2022 года могут либо закрыться, либо получить новых хозяев»

Система QR-кодов лишила воронежские рестораны части посетителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронеже все тяжелее выжить ресторанному бизнесу. Периодические закрытия во время локдауна и нынешние правила входа только по QR-кодам отпугивают львиную долю посетителей. Результат налицо – закрылись навсегда в начале сентября ресторан Twenty в бизнес-центре «Застава» на улице Плехановской. В ноябре объявил о завершении работы «Итальянский дворик» на проспекте Революции. А на днях стало известно о намерении хозяина сети этих ресторанов Александра Светланова закрыть их все до 15 января. Обосновал он это отсутствием перспективы развития или хотя бы поддержания на прежнем уровне этого бизнеса в связи с ковидными ограничениями.

В связи с этим мы попросили дать оценку возможного дальнейшего развития ситуации исполнительного директора АНО Воронежский центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» Константина Корнева.

- Ситуация, что и говорить, тяжелая, - признал Константин Викторович. – Здесь против хозяев ресторанов работает целый ряд негативных факторов. Первый – убытки из-за периодического закрытия во время локдауна. Второй – уменьшение числа посетителей из-за системы QR-кодов. Люди привыкли приходить в рестораны, не имея в виду возможную перспективу показывать личные данные и обязательно брать с собой документы. Ну и психологическая обстановка дружеским посиделкам не благоприятствует. По пятницам, в конец рабочей недели, когда раньше рестораны были полны, сейчас людей ненамного больше, чем в будни. Ну и квалифицированные повара и официанты уходят. К примеру, летом был большой отток на юг, где реально есть возможность заработать. Давайте будем честны: сохранение зарплаты во время локдауна нереально. В лучшем случае бизнесмены выплачивают персоналу голый оклад. А официанты во многом живут за счет чаевых.

- Много ресторанов, по вашим прикидкам, в ближайшее время могут закрыться?

- Пока большинство их владельцев не спешат прибегать к таким крайним мерам. Особенно если этот бизнес у них единственный. Если верна информация о закрытии сети «Итальянский дворик», то я понимаю его владельца Александра Светланова. У него диверсифицированный бизнес. Например, он контролирует значительную долю Центрального рынка, которому закрытие не грозит, - продукты воронежцам в любом случае надо покупать. Зачем же держать на плаву приносящие в нынешних условиях в лучшем случае всего лишь 30-40 процентов от прежней прибыли ресторанов? Что касается прогноза на ближайшее будущее, то многое покажет декабрь 2021 года. Это традиционно время большого спроса на новогодние праздники. Если за счет них можно будет поправить дела, ситуация на этом рынке особо не изменится. Если же нет, могут быть два варианта развития событий. Первый – массовое закрытие ресторанов. Второй – крупные бизнесмены, готовые рискнуть в надежде на то, что пандемия коронавируса рано или поздно закончится, просто скупят у более мелких, естественно, по сниженной цене их заведения.