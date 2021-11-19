В Воронеже могут закрыть всю сеть ресторанов «Итальянский дворик»

Сеть "Итальянский дворик" в Воронеже доживает последние месяцы? Фото: id-vrn.ru Фото: другой источник.

Сразу несколько СМИ сообщили о планирующемся закрытии сети ресторанов «Итальянский дворик» в Воронеже. При этом цитируют их владельца Александра Светланова. Крупный предприниматель, также являющийся председателем правления Центрального рынка, заявил о неясной перспективе бизнеса в условиях ковидных ограничений. В частности, в таких условиях стало не только меньше посетителей ресторанов, все труднее удержать и персонал этих заведений – квалифицированные повара и вышколенные официанты уходят. Последний ресторан Светланов собирается закрыть 15 января 2022 года.

При этом администратор банкетных залов «Итальянского дворика» информацию о закрытии опроверг. Впрочем, не исключено, что их оставят работать. В отличие от ресторанов в целом.

Напомним, недавно закрылся «Итальянский дворик» в центре Воронежа. Пока еще продолжают работать рестораны сети на проспекте Труда, улицах 20-летия Октября и Лизюкова.