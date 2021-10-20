Местные жители о взрыве ТЦ в Воронежской области: «Содрогнулся дом»

Хлопок раздался около половины 12-го ночи 19 октября. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители воронежского райцентра Павловск с утра активно обсуждают ночное ЧП – взрыв в торговом центре «Атлас», расположенном в Северном микрорайоне города.

- Хлопок раздался около половины 12-го ночи, - рассказал «Комсомолке» местный житель. – Я только лег спать, но от взрыва проснулся. Звук был очень сильным, не похожим ни на взрыв от петарды, ни на что-то другое. Сначала даже подумал, что что-то взорвалось в нашем доме, так он содрогнулся. Было слышно, что соседи тоже всполошились.

Другие павловчане рассказали, что в их квартирах задребезжали и едва не вылетели оконные рамы. Но сразу после взрыва все стихло. Люди также видели облако белого дыма и почувствовали запах пороха.

Фото с места ЧП. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам местных жителей, рвануло в районе офиса местной управляющей компании «Атлас инженеринг», которая занимает помещение в здании торгового центра. Там принимали посетителей с жалобами на коммунальные проблемы. Таким образм мог отомстить кто-то из недовольных, поговаривают в городе. С утра в УК никто не берет телефон. Возможно, офис закрыт.

По другой версии, эпицентр взрыва находился в помещении магазина бытовой химии.

Судя по снимкам из соцсетей, здание значительно пострадало: на фасаде с одной стороны ТЦ повреждена облицовка.

Фото с места ЧП. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Предположительно, торговый центр газифицирован не был, поэтому взыв бытового газа исключается. В результате ЧП никто не пострадал.

Официальные источники происшествие пока не комментируют. «Комсомолка» следит за развитием событий.