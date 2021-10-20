В ТЦ Воронежской области взрыв мог произойти в магазине бытовой химии

Скриншот видео: Подслушано в Павловске

Взрыв в Павловске в торговом центре «Атлас» мог произойти в магазине бытовой химии. Об этом «Комсомолке» рассказал собственный источник, знакомый с ситуацией 20 октября.

Взорвалось что-то в самом ТЦ сбоку. Не с центрального входа, куда заходят посетители. Там предположительно расположен магазин косметики и бытовой химии. Силовики подтверждают информацию, что никто не пострадал.

В данный момент полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте работают спецслужбы, разбираются, что конкретно там произошло. Правоохранители рассматривают также как одну из версий произошедшего – порча имущества.

Горожане в соцсетях уверяют, что взрыв мог произойти в помещении УК, которая также находится в здании ТЦ. А магазин бытовой химии поблизости.

Подробности выясняем.

Напомним, ЧП случилось 19 октября в районе 23.30. Хлопки были такой силы, что павловчане услышали их в разных районах города. По словам очевидцев, никто не пострадал.