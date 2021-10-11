Профессор воронежской медакадемии предупредила об опасности самолечения коронавируса антибиотиками

Некоторые пациенты считают, чем больше антибиотиков, тем лучше Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В эти дни Воронежская область переживает пик заболеваемости коронавирусом. Ежедневный прирост превысил 600 человек и продолжает расти. В этой ситуации система здравоохранения работает на пределе, горожане жалуются на огромные очереди в поликлиники, невозможность попасть на прием к врачу или дождаться «скорой». Столкнувшись с симптомами ОРВИ, многие поддаются панике, а длительное ожидание медика ее только усугубляет. Люди начинают обращаться за советами к своим знакомым, переболевшим ковидом, или чего хуже – искать «универсальные» рекомендации по лечению в интернете. А среди таких советчиков широко распространено мнение: чуть ли не с первых симптомов начинать принимать антибиотики, да посильнее. Чтобы «предупредить» развитие болезни.

"ОБОСНОВАНО ТОЛЬКО ПРОТИВОВИРУСНОЕ И СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ"

Профессор, заведующая кафедрой клинической фармакологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, главный внештатный специалист клинический фармаколог департамента здравоохранения Воронежской области Галина Батищева предостерегает от такого самолечения и рассказала о его последствиях.

- Самолечение распространено сейчас среди населения, так как каждый пациент до определенного момента пытается решать свою проблему еще до обращения за медицинской помощью, - говорит профессор. - Для заболевшего коронавирусной инфекцией обоснованным является прием противовирусных препаратов, а также лекарственных средств, устраняющих симптомы заболевания (повышение температуры, кашель, боль в горле и др.). Но нередко среди лекарственных препаратов, которые пациенты начинают принимать самостоятельно, можно встретить антибиотики.

Специалист авторитетно заявляет, что в условиях вирусной инфекции это бесполезно, так как антимикробные препараты на вирусы не действуют.

ОТЛИЧИТЬ ВИРУСНУЮ ПНЕВМОНИЮ ОТ БАКТЕРИАЛЬНОЙ МОЖЕТ ТОЛЬКО ВРАЧ

За месяцы знакомства с новой инфекцией врачи изучили коронавирус достаточно хорошо. Известно, что SARS-COV-2 – это одноцепочечный РНК-содержащий вирус, который относится ко II группе патогенности, как и другие представители этого семейства. Он может повреждать альвеолярные клетки легких, приводя к двухсторонней пневмонии, которая протекает с высокой температурой, одышкой и выраженной слабостью.

Все эти симптомы похожи на бактериальную пневмонию, но поставить правильный диагноз может только врач после осмотра, изучения источника инфекции, эпидобстановки и контактных лиц, окружающих заболевшего человека.

Важное значение для назначения лекарств, по словам Галины Батищевой, имеют сроки от начала клинических проявлений вирусной инфекции. В первые дни от начала заболевания в организме человека вирус активно размножается. И принимать антибиотики в этот период не эффективно. Такие препараты на вирусы не действуют, но начинают атаковать нормальную микрофлору кишечника, которая выполняет защитные функции в организме человека. При ее участии метаболизируются азотистые продукты обмена, стимулируется работа кишечника, синтезируются биологически активные соединения и витамины группы В.

Под действием антибиотиков состав микрофлоры нарушается, говорит эксперт в области фармацевтики, у больного может появиться диарея, вздутие живота, метеоризм, потеря веса, водно-электролитные нарушения. А чтобы восстановить этот баланс потребуется длительная терапия с помощью пробиотиков, включающих штаммы лактобактерий и бифидобактерий.

БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ ПРИЕМ АНТИБИОТИКОВ ПРИВОДИТ К ПОЯВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВЫХ БАКТЕРИЙ

Но антимикробные препараты бьют не только по желудочно-кишечному тракту, но и угрожают развитием аллергий, что особенно характерно для амоксициллина, цефтриаксона, цефотаксима.

- На фоне приема левофлоксацина и азитромицина возможны нарушения сердечного ритма, - продолжает Галина Батищева.- Препарат левофлоксацин и цефтриаксон также могут оказывать негативное влияние на функцию почек. Азитромицин в больших дозах вызывает повреждение печени, а прием левофлоксацина и моксифлоксацина, особенно у пожилых пациентов, ведет к повреждению сухожилий и нарушениям опорно-двигательного аппарата.

Назначать такие «тяжелые» для организма препараты должен врач с учетом соотношения пользы и побочных эффектов для пациента.

Но и это еще не все. По словам специалиста, бесконтрольный прием антибиотиков вредит не только здоровью отдельного человека, но и создает угрозу для других людей.

- В нашей стране в первую и вторую волну пандемии коронавирусной инфекции под гнетом стрессовой ситуации люди покупали в аптеках антибиотики и принимали их бесконтрольно, длительными курсами. Это создало угрозу снижения эффективности антимикробного действия препаратов за счет появления устойчивой микрофлоры, - считает Батищева. - Высокий темп эволюции возбудителей проявляется в росте устойчивости возбудителей и появлению нечувствительных к антибиотикам штаммов.

То есть в тот момент, когда пациенту, действительно будет необходима антимикробная терапия, препарат может оказаться бессильным ему помочь.