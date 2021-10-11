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Общество11 октября 2021 12:00

Коронавирус в Воронежской области на утро 11 октября: новый рекорд по заразившимся и 29 умерших

В то же время прививки от ковида сделали 756 255 человек
Юрий КОЗЛОВ
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Число заразившихся почти вдвое превышает количество выздоровевших.

Число заразившихся почти вдвое превышает количество выздоровевших.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санитарные врачи сообщили статистические данные о заболеваемости COVID-19 на утро понедельника, 11 октября.

Количество заразившихся снова зашкаливает. Опять новый рекорд – на этот раз 633 заболевших (сутки назад было 630). Общее число заразившихся за время пандемии в Воронежской области уже 139 956. А значит, уже 12 октября их число перевалит за 140 тысяч.

Еще 29 человек умерли. Это чуть лучше, чем сутки назад, тогда смертей было 35. Всего ковид унес в могилу уже 6 146 наших земляков.

Число выздоровевших по-прежнему почти в два раза меньше, чем количество заболевших. На утро 11 октября победили ковид еще 337 жителей Воронежской области (сутки назад было больше – 340). Всего же вылечившихся от COVID-19 стало 114 532.

В то же время понемногу растет коллективный иммунитет (или по крайней мере должен расти). К утру понедельника, 11 октября, от коронавируса привились 756 255 жителей Воронежской области. Из них две дозы вакцины получили 713 971 человек.

10 октября медработники провели 1 736 инъекций: 79 человек получили первую дозу вакцины, 1657 человек — вторую. Ревакцинацию прошли 51 730 жителей Воронежской области.