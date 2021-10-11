Воронежцы снова жалуются на длинные очереди в поликлиниках

Скриншот видео, соцсети

Горожане в соцсетях снова начали жаловаться на длинные очереди в поликлиниках. Сегодня, 11 октября, очевидцам приходилось выстаивать по несколько часов, чтобы попасть на прием к врачу или сделать прививку. Фото и видео воронежцы опубликовали в соцсети ВКонтакте.

Один из посетителей поликлиники № 17 на улице Таранченко рассказывает, что заболевшие и те, кто пришел закрывать больничный, сидят в одной очереди к терапевту.

Другой очевидец выложил видео из поликлиники № 7. Очередь выстроилась на улице на полкилометра.

Рассказывают и о давке в медучреждении № 3.

К ним присоединяются и другие горожане.

– В 8-й тоже самое, 4 часа в очереди, среди людей, которые кашляют и чихают тебе в спину, – сообщает очевидец.

Его мнение по поводу мытарств разделяют посетители 19-й и 18-й поликлиники.

Раннее в облздраве рассказали, что медучреждения перегружены, туда привлекают дополнительных специалистов, но все равно ощущается нехватка персонала.

Как рассказали в поликлинике № 4 в Коминтерновском районе, в день туда поступает по 600-800 вызовов. После выходных в понедельник их количество доходит до 1200.