Следователи возбудили уголовные дела после нападения на отдел полиции под Воронежем и убийства семьи

Фото с места ЧП. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сотрудники СУ СКР по Воронежской области возбудили уголовные дела по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь полицейских с применением взрывного устройства.

16 сентября в 5.30 неизвестный с автоматом напал на отдел полиции Лискинского района. В результате чего пострадал один сотрудник ОМВД. Затем жители соседнего Каменского района сообщили о зверском убийстве в частном доме в Волчанском сельском поселении. Там нашли тела женщины и двоих детей. Обе трагедии связали с одним человеком.

Сейчас информацию подтвердили следователи. Как пояснили в СУ СКР по Воронежской области, по предварительной информации, мужчина убил знакомую семью из-за бытового конфликта. После чего он отправился к зданию районного отдела полиции и взорвал входную дверь. В результате чего пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы. 26-летний правоохранитель получил осколочное ранение голени правой ноги. Его жизни ничего не угрожает. Сам же нападавший сел в автомобиль «Нива» и уехал с места преступления в направлении города Острогожска.

Сотрудники оперативных служб продолжают устанавливать личность подозреваемого и его поиск.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат, а в Воронежскую область направил московских криминалистов для выяснения всех обстоятельств.