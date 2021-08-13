В Воронеже водитель «Опеля» через встречную полосу вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже на проспекте Труда черный «Опель Астра» вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов - 53-летнюю женщину, а также мужчин 56 и 34 лет. За рулем иномарки был 45-летний местный житель. ДТП случилось 13 августа примерно в 12:10.

Водитель каким-то образом съехал со своей дороги, пролетел через три встречные полосы и проскочил на пешеходную часть. Шедшие по тротуару люди явно не ожидали, что на них вылетит автомобиль. Судя по характерным вмятинам на машине, одного из пешеходов отбросило вначале на лобовое стекло автомобиля, а затем на несколько метров в сторону.

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Со слов самого водителя, его самочувствие резко ухудшилось за рулем. Видимо, поэтому он не смог себя проконтролировать. Но так ли это, предстоит выяснить инспекторам.

- Три пешехода 56, 53 и 34 лет получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Как сообщили в Государственной инспекции труда в Воронежской области, все трое пострадавших - сотрудники фирмы «СМУР», занимающейся проектированием и строительством систем и сетей связи телекоммуникаций.

Несколько месяцев назад на улице Морозова на тротуар выскочил автомобиль «Пежо» и наехал на пешехода у одного из местных торговых павильонов. Воронежца с различными травмами госпитализировали.

Но куда страшнее инцидент прошлого года: 24-летний участковый вылетел на тротуар на «Тойоте» и сбил трех человек. Один человек тогда погиб сразу, двое оказались в реанимации.