«Это не могли быть мелкие неисправности»: эксперты рассказали о возможных причинах взрыва маршрутки в центре Воронежа

Место трагедии – центр Воронежа Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Основная версия силовиков, по которой произошло ЧП с воронежской маршруткой, – техническая неисправность автобуса. «Комсомолка» узнала мнение специалистов, могло ли именно техническое состояние машины привести к такому масштабному взрыву. И вот какие комментарии мы получили.

Пресс-секретарь Научного автомоторного центра (НАМИ) Андрей Гармай уверен, что прежде чем ответить на этот вопрос, нужно найти конкретную неисправность.

– Насколько мне известно, следствие отрабатывает версию, что взрыв мог быть из-за технической неисправность маршрутки. Для этого экспертам надо определить, что конкретно, какое оборудование было не исправно. Пока это не установят, сложно сказать, а могло ли оно привести к таким результатам. Как только эксперты назовут его, тогда сможем сказать, как это произошло, – пояснил Андрей Гармай.

По мнению автомеханика Ивана Добросоцкого, в самом механизме автобуса так взорваться ничего не могло, поскольку мотор в ПАЗике расположен в передней части, а, судя по тем видео, которые есть с места трагедии, эпицентр находился в центре автобуса, ближе к задней его части.

– То, что я увидел на видео, наводит на мысль, что взорвалось топливо, но не дизельное, на котором работал ПАЗ. Дизельное топливо даже поджечь трудно. Скорее всего, это было какое-то газовое оборудование, которое, возможно, и не использовалось. Может, была утечка газа или других взрывоопасных паров. Из-за жары баллон с газом сдетонировал и произошел взрыв, – пояснил Иван Добросоцкий.

Не исключает версию установки газового оборудования на маршрутке «из-за экономии» и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, техническое состояние автобуса также могло привести к взрыву, но нужно разобраться, какой был двигатель у автобуса: бензиновый или дизельный.

– Если бензиновый, то он мог с большей вероятностью быть переоборудованным еще и на движение на газе. Но часто такое оборудование устанавливается, во-первых, контрафактное (его на нашем рынке много) и не самыми квалифицированными специалистами. Из-за экономии. Во-вторых, парк автобусов в России очень старый, стареет с каждым годом, и контроль за техническим состоянием таких транспортных средств минимальный. К глубокому сожалению сохраняется и практика подделки диагностических карт. Часто даже из-за того, в стране недостаточно пунктов техосмотра для автобусов, – рассказал Антон Шапарин.

Своим предположением поделился и независимый автожурналист, автоблогер Александр Михельсон. Но также поддержал версию о том, что взрыв мог произойти если оборудование – газовое.

– Насколько я знаю, на подобные маршрутки часто ставят именно газовое оборудование. Раньше, когда только начинали с этим экспериментировать, такие случаи были частыми по России. Протечки были нормой. Потом оборудование стало более современным и таких эксцессов стало меньше. Но тем не менее, если газовое оборудование на городской транспорт не устанавливается заводским образом, оно несет серьезную опасность, – прокомментировал Александр Михельсон.

В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что вряд ли такая трагедия случилась бы из-за мелкой неисправности в транспортном средстве.

– У меня возникают большие сомнения, что к такому большому взрыву привели именно технические неисправности автобуса, потому что тогда должны были пары бензина скапливаться очень долго, еще что-либо в этом роде. Из-за мелкой неисправности этого бы не произошло. Мне кажется, что это скорее связано с газовым оборудованием сомнительного происхождения и комплектующими, которые использованы в нем. Очень часто бывает, что баллон устанавливают качественный, а шланги к нему берут подешевле. А потом и лаборатория не посмотрела, и инспектор «подмахнул» во время ТО, и такой автобус вышел на линию, – подытожил Ян Хайцеэр.