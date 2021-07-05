Какие купальники носят воронежские инстадивы

Алина Левда, фото из Инстаграм героини
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Июль главный отпускной месяц года. И даже если отпуск у вас зимой, выходные летом все стремятся провести если не на морях, то на речке-пляже или хотя бы в загородном клубе. «Комсомолка» собрала подборку известных красавиц в пляжных образах.
Главная воронежская звезда Инстаграма Алина Левда блистает как в слитном купальнике, украшенном стразами, так и в бикини, демонстрируя идеальную фигуру (смотрите на заглавном слайде).
Телеведущая и визажист Екатерина Орехова предпочитает закрытый лаконичный черный купальник. Он подчеркивает ее точеный силуэт. Очень стильно смотрится.
Екатерина Орехова, фото из Инстаграм героини
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Аппетитные формы демонстрирует тренер по похудению Анна Левдина - нотки пикантности добавляют трендовые завязки слитного купальника с открытой спиной и алый оттенок бикини.
Анна Левдина, фото из Инстаграм героини
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Фотограф Диана Диашева выбрала дерзкий бикини с модным перекрестьем. И смягчила хищность леопарда романтической шляпкой. Опасная красотка.
Диана Диашева (слева) и Екатерина Марсальская, фото из Инстаграм героинь
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Актриса Екатерина Марсальская добавляет к высоким плавкам в горошек в стиле ретро бюстик в трендовом цвете фуксия и задорную бандану - смесь скромности с хулиганством ей очень идет.
Читайте Воланы, прорези, завязки: стилист рассказала воронежцам о модных купальниках
А также Дизайнер рассказала воронежцам, в какой одежде пережить жару