Воланы, прорези, завязки: стилист рассказала воронежцам о модных купальниках

В тренде яркие цветв Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже установилась аномальная для июня погода - плюс 34! Самое время отправляться на речку! «Комсомолка» попросила стилиста и дизайнера Элину Кондратьеву посоветовать воронежцам модные купальники.

- Очень актуален сейчас минимализм, слитные купальники простых форм. Бикини тоже максимально простые. В тренде лиф в виде бралета и бандо. Трусики с высокой талией. Из декоративных элементов - воланы, фигурные прорези, прозрачные вставки, завязки, фестоны.

Элина Кондратьева, из архива дизайнера Фото: предоставлено организаторами.

- Также актуальны купальники в спортивном стиле и с асимметрией. Что касается цвета - колорблок, яркие оттенки, из принтов лучше всего - геометрия, цветы могут простить, - уверена Элина.

Актуальны слитные купалники простых форм

Бикини с высокими трусиками

Также стилист рассказала, как подобрать купальник, чтобы скорректировать особенности фигуры.

- Чтобы скрыть проблемные зоны, просто переводите внимание на другие выигрышные части тела. Например, чтобы скрыть живот - выбирайте купальник с красивым декольте, переводя внимание на грудь. Для проблемных фигур лучше слитные однотонные модели купальников с диагональными элементами, - советует дизайнер. - Лиф с воланом скорректирует узкие плечи, а купальник на одно плечо - широкие.

Воланы актуальны.

Чтобы зрительно увеличить грудь - также возьмите лиф с воланами. Для массивной груди, наоборот, откажитесь от оборок или бюстгальтера в цветах. Если бедра объемнее груди - возьмите лиф с принтом, а трусики однотонные темного оттенка. Если грудь объемнее бедер - наоборот: лиф однотонный, а низ с принтом. Большую грудь хорошо поддерживает вырез халтер. Помните также, что принты с крупными цветами и листьями прибавят пару килограммов.

Завязки и прорези - в тренде

Фестоны, буфы, асимметрия