Дизайнер рассказала воронежцам, в какой одежде пережить жару

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

Воронеж измотала аномальная жара. Такой зной, что хоть голышом иди! Но голышом-то проще всего, а вот как избежать перегрева не в столь пикантном образе, «Комсомолка» расспросила воронежского дизайнера Элину Кондратьеву. Тренды трендами, но комфорт в такую жару стоит на первом месте.

Дизайнер Элина Кондратьева, фото из личного архива

НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ И СВЕТЛЫЕ ОТТЕНКИ

- При выходе на улицу в жаркую погоду лучше надевать одежду из натуральных тканей светлой расцветки. Главное - максимально натуральный состав, - отметила дизайнер. - Чем хороши натуральные ткани - они отводят влагу, пропускают воздух - в отличие от синтетики, которая создает парниковый эффект (красивые наряды из синтетических тканей уместнее использовать на вечер - как раз в это время будет прохладнее).

Выбирайте в жару одежду из:

- льна

- тонкого хлопка (бязи и батиста)

- вискозы

- тенселя (по-другому, лиоцелла – его делают из эвкалипта)

- рами (эту ткань прядут из разновидности крапивы, вспомните сказку Андерсена «Дикие лебеди»).

Летящие платья из льна - один из лучших вариантов на жару. Фото: Ярослав ИВАНОВ

Конечно, натуральные ткани имеют свойство мяться. Но сейчас современные материалы проходят специальную обработку, чтобы снизить этот эффект. К тому же современным трендом являются расслабленные образы и легкая помятость даст стильную небрежность.

Что касается цветов одежды. Напомним, из школьного курса физики: черный максимально притягивает солнечные лучи, а белый - лучше всего отражает. Поэтому воздержитесь в зной от одежды черного и темных цветов, а выбирайте пастельные оттенки - которые ближе всего к белому.

Летом отдайте предпочтение светлым оттенкам, свободным фасонам, накидкам и шляпам. Фото: Ярослав ИВАНОВ

СВОБОДНАЯ ПОСАДКА И ШЛЯПЫ С БЕЙСБОЛКАМИ

- Одежда для зноя должна быть свободной (не в облипку) и максимально закрытой. Именно такая спасает от пекла и неровного загара. Для летнего сезона лучше всего подойдут свободные брюки типа палаццо или кюлотов, рубашки и футболки оверсайз, длинные летящие платья и юбки. Очень стильный вариант - накидки, их можно надеть поверх платья, футболки, - рассказала Элина Кондратьева.

Палаццо, кюлоты и свободные рубашки из льна и лиоцелла - прекрасный вариант пережить жару. Фото: Ярослав ИВАНОВ

Не забывайте про защиту головы от палящего солнца. Кокетливые соломенные шляпки канотье, гаучо или трилби – придадут шика образам. Ну а супер трендовым вариантом на сегодняшний момент является бейсболка - ее сейчас носят не только со спортивной одеждой, но и с платьями и костюмами.