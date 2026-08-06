Повреждены предприятия, дома и машины: воронежцы пережили самую массированную атаку БПЛА

Фото из архива КП Фото: Максим ГОРОХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью Воронежская область пережила самую масштабную за последнее время атаку беспилотных летательных аппаратов. По данным губернатора Александра Гусева, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем и 14 районами области 57 БПЛА. Об этом глава региона сообщил утром 6 августа в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Однако ущерб инфраструктуре оказался ощутимым. В Воронеже обломками сбитых беспилотников повреждены семь автомобилей. В ряде частных и многоквартирных домов зафиксированы повреждения остекления и кровли. Кроме того, в одном из районов пострадали постройки двух агропредприятий — у них повреждены крыша и фасад.

На местах падения обломков развернута работа оперативных служб: специалисты оценивают ущерб и обеспечивают безопасность территорий.

Режим опасности атаки БПЛА был введен в регионе 5 августа в 21:06. Непосредственную угрозу отменили во всех муниципалитетах области в 5:32 6 августа. Тем не менее в 8:37 сирены прозвучали вновь. Это свидетельствует о том, что в области объявлена ракетная опасность.

Власти региона продолжают держать ситуацию на контроле и оперативно информируют жителей о развитии событий.