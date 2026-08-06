Второй раз за день в Воронежской области объявлена ракетная опасность

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Утром 6 августа в Воронежской области объявлена ракетная опасность. В муниципалитетах заработали системы оповещения в 8.39.

Губернатор Александр Гусев в своем официальном канале в мессенджере МАХ попросил жителей региона:

- Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ночью ракетная опасть уже действовала в Воронежской области. Она продлилась полтора часа. Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 57 беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежем и 14 районами области.