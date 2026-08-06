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НовостиПроисшествия6 августа 2026 5:37

57 БПЛА уничтожены над Воронежем и областью

Пострадавших нет, но есть повреждения домов, автомобилей и построек агропредприятий
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 57 беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежем и 14 районами области. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в канале МАХ.

По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет. Однако из за падения обломков сбитых БПЛА зафиксированы повреждения: в Воронеже пострадали семь автомобилей, также повреждены остекление и кровля в ряде частных и многоквартирных домов. В одном из районов обломки повредили кровлю и фасады построек двух агропредприятий.

На местах падения фрагментов дронов продолжают работать оперативные службы — оценивают ущерб и обеспечивают безопасность.

Власти подчеркивают: опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона. Жителей просят следить за оповещениями и соблюдать меры предосторожности.