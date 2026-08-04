Острогожская площадка АО «Корпорация НПО «РИФ» отмечает 20 лет со дня основания

АО «Корпорация НПО «РИФ» известно еще и тем, что выстроило продуктивное сотрудничество с образовательными учреждениями, в том числе с Острогожским многопрофильным техникумом. Насколько важна такая работа?

- Руководство АО «Корпорация НПО «РИФ» всегда уделяло внимание подготовке кадрового резерва, и это выражалось в деятельном участии в оборудовании современных учебных площадок, программ, чтобы готовить специалистов «под себя». Острогожский многопрофильный техникум - профильное и перспективное учебное заведение для корпорации, поэтому сотрудничество здесь налажено в полном объеме.

Год назад администрация района совместно с предприятием вышла с инициативой открыть в Острогожском многопрофильном техникуме новую радиотехническую специальность - «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств». В регио-нальном правительстве мы получили максимальную поддержку, Острогожску отдали предпочтение при выборе территорий для введения новых востребованных специаль- ностей. А это и рабочие места, и реальные возможности для молодежи.

В техникуме готовят для предприятия специалистов еще по двум специальностям - «Сварка» и «Технология машиностроения». Есть ли проблемы с набором?

- Направления очень перспективные и востребованные, ведь при желании можно совершенствоваться в профессии и начинать карьеру уже с первого курса и при этом иметь уверенность, что тебя здесь ждут. По гендерному признаку на предприятии определенное деление есть, но сегодня оно условное. На станках с программным управлением - и токарных, и фрезерных - работают как мужчины, так и женщины. Возрастной диапазон, который считается перспективным, тоже достаточно широк - от 20 до 45 лет. Ценят и молодость, и жизненный опыт, когда, например, молодой человек отслужил в армии и знает, что ему нужно. Или поработал на других производствах и определился с предпочтениями. На предприятии работает много выпускников Острогожского многопрофильного техникума, это показатель.

Выбор большой - кому-то больше нравится работать головой, а кому-то - руками. Есть и еще один существенный плюс: если кто-то пожелает после техникума продолжить обучение и стать инженером, корпорация отправляет в воронежские вузы на целевое обучение.

Кто задействован в профориентационной работе и оказывает ей поддержку?

- Мне известно, что все студенты по профильным специальностям проходят практику именно там, на самом предприятии. Дипломные работы принимают представители руководства корпорации. И пишут эти дипломные работы ребята непосредственно на заводе - соответственно, создают не бумагу, а деталь, реальную работу, воплощенную в жизнь. То есть, получив знания и определенный практический опыт в техникуме, они и в широком смысле получают понимание будущей работы на заводе.

«РИФ» участвует в ремонте учебных классов, закупает мебель, оборудование, некоторые преподаватели работают на производстве. И любые вложения в учебный процесс в руководстве корпорации расценивают как инвестиции предприятия в будущий кадровый потенциал. И это оправдывает себя на все сто процентов.

Особое внимание в районе всегда уделялось подготовке молодых специалистов.

Как корпорация участвует в жизни района?

- В современном обществе растет запрос на получение социальной поддержки со стороны бизнеса и признание им своей ответственности перед гражданами. «РИФ» для Острогожска - это и градообразующее предприятие, и реальный пример такой ответственности, пример работы на общественное благо, в том числе в стратегическом смысле. Большие проекты в сфере образования, которые являются частью корпоративной политики и о которых мы только что подробно говорили. Соответственно, участие в достижении демографических целей государства. Предоставление рабочих мест - в острогожском филиале «РИФ» работает порядка 600 человек, и произ- водство расширяется, постоянно требуются люди, постоянно идет набор, причем сотрудники находятся под реальной защитой - обучение, социальные гарантии, полный соцпакет, «белые» зарплаты, премии, общежитие, служебные квартиры, при желании - компенсация съемного жилья. И вместе с тем социальные программы, культурные мероприятия.

Ваши пожелания по дальнейшему развитию сотрудничества с предприятием?

- Отмечу, что в селе Новая Осиновка есть база отдыха, принадлежащая АО «Корпорация НПО «РИФ». Ежегодно здесь радушно принимают участников студенческих пленэров «На родине И. Н. Крамского», где молодые художники из разных регионов России познают особенности разных художественных школ на примере красот наших мест. Это значительное культурное событие для всей Воронежской области и других регионов страны.

Как на предприятии относятся к спорту, можно заметить уже на входе в цех - по столам для настольного тенниса. Своя стритбольная площадка, участие в соревнованиях - все это есть и продолжает большие спортивные традиции, которые всегда, еще в советское время, культивировались в этих исторических производственных цехах. С ростом производства, уверен, будет расширяться работа и по этим направлениям.

Градообразующее предприятие - часть нашего района. И все, что здесь происходит, - это наша общая жизнь. Поэтому корпорация «РИФ» участвует и в высадке саженцев сосны, а это символ будущего, которое мы создаем своими руками. И, как пример единства фронта и тыла, в помощи специальной военной операции - не только в формировании гуманитарных грузов, но и в изготовлении всего необходимого по особым заказам бойцов.

Ну и, конечно, РИФ - неизменный участник Дней открытых дверей, встреч в школах, в работе летних детских лагерей.

20-летний юбилей - для нас это не просто дата, а итог двух десятилетий роста взаимодействия, сотрудничества и партнерства.

СКАЗАНО!

«По статистике, большая часть воронежской молодежи аккумулируется в городах - больше 70 процентов. И менее 30 процентов - в сельской местности, это объективная реальность, примета времени. Но каждый глава - города, района, поселения - хотел бы, чтобы молодежь оканчивала здесь школу, получала дальнейшее образование и в конечном итоге оставалась тут работать и жить. Наличие мощного предприятия, которое заинтересовано в целевой подготовке кадров, помогает выполнить эту задачу».

(Сергей ХОРОШИЛОВ, глава администрации Острогожского муниципального района.)

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Михаил БОБРЫШЕВ

Автор фото Александр Зинченко