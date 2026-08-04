Корпорация «РИФ» отмечает 20-летие своей площадки в Острогожске

На площадке в Острогожске работают более 500 человек.

Производственная площадка АО Корпорация НПО «РИФ» в Острогожске была основана в первых числах августа 2006 года. Она расположилась на месте бывшего авторемонтного завода, который, скажем так, не смог справиться с вызовами времени. Хозяйство компании досталось не в самом лучшем виде. И это мягко говоря.

НЕПРОСТОЕ НАЧАЛО

Своими воспоминаниями с нами делится заместитель генерального директора АО «Корпорация НПО «РИФ» Сергей Сухицкий. Он работает в острогожском подразделении с самого первого дня.

Сергей Сухницкий

- Я тогда исполнял обязанности заместителя главного энергетика и, по сути, взял на себя восстановление всего завода, - начинает рассказ Сергей Сухицкий. - Конечно, было непросто! Не было ни воды, ни газа (воду носили ведрами с улицы, зимой она замерзала, приходилось прогревать). Все здания оказались разрушены, а оборудование пустили на металлолом… Фактически мы получили умирающее предприятие. Работала только одна центральная распределительная подстанция, да и то только потому, что через нее шло резервное питание нашей районной больницы.

Одним словом - двадцать лет назад тут были руины. А в штате трудились лишь несколько десятков человек. Но, несмотря на все сложности, руководство корпорации верило в будущее новой площадки. Во-первых, ее отличало - и отличает до сих пор - удобная логистика. Во-вторых, возрождением завода занимались опытные специалисты (к слову, более десяти человек работают на заводе по-прежнему). Постепенно цеха, в которые закупали современное оборудование, начали оживать.

– Важный фактор - выполнение всех социальных обязательств. Этому вопросу наш руководитель Александр Сергеевич Иванов всегда уделял повышенное внимание. Когда многие заводы банкротились и закрывались, у нас люди получали зарплату вовремя, у них была уверенность в завтрашнем дне. Для экстренных ситуаций даже были введены субсидии - сотрудники могли получить займы под несколько процентов (в то время как в банках ставки достигали 20-30-40 процентов), - отмечает заместитель генерального директора АО «Корпорация НПО «РИФ». - Завоевать доверие было непросто, но у нас получилось. В конечном итоге специалисты сами потянулись на нашу острогожскую площадку. Потому что они уже знали, какие у нас условия работы и как мы относимся к людям. Мы сохранили такой подход и очень дорожим им.

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

К сегодняшнему дню на заводе только в Острогожске работают более пятисот человек (вспомните те несколько десятков, которые были в начале пути!). Основные направления деятельности завода - радиоэлектроника, машиностроение и производство термоэлектрических кондиционеров. В нынешних условиях предприятие вносит большой вклад в обороноспособность нашей страны, но есть и та продукция, которая идет на гражданку. Например, одна из последних разработок - инновационные опрыскиватели для нужд сельского хозяйства.

Заместитель генерального директора АО «Корпорация НПО «РИФ» и непосредственный руководитель площадки в Острогожске Степан Марар рассказывает, что постоянное внедрение новых продуктов - это кредо предприятия. Если стоять на месте и не изобретать что-то новое, существует риск быстро остаться не у дел и пойти ко дну.

Степан Марар

– Либо технологическое развитие, либо гибель. Жизнь так устроена, - пожимает плечами Степан Марар. - Да, бывает тяжело, сразу может не получиться, но никогда нельзя сдаваться, безвыходных ситуаций не бывает - именно этому и учит нас наш руководитель. Надо брать сложные заказы, осваивать новые изделия - только тогда будет рост. Есть множество примеров, когда мировые гиганты закрывались из-за того, что резко менялась или появлялась какая-либо новая технология. Всегда необходимо держать руку на пульсе, быть гибкими и реагировать на запросы времени.

ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Любопытно и то, как предприятие ведет свою кадровую политику. Молодым сотрудникам тут доверяют, а еще их готовы учить, делиться с ними знаниями и опытом. Интересный момент: размер ученических выплат составляет 45 тысяч рублей. Эту сумму получают сотрудники, которые еще только учатся и никакой пользы предприятию пока, по сути, не приносят. Надо ли говорить, что зарплата «боевых единиц» находится на еще более достойном уровне?

Здесь готовы делиться своими знаниями

Решать кадровый вопрос заводу помогают учреждения образования. И среднего (Острогожский многопрофильный техникум), и высшего (Воронежский государственный университет и Воронежский государственный технический университет). Каждый год площадка в Острогожске набирает порядка 170 целевиков. В нынешнем году, если быть точнее, их 175.

В Острогожском многопрофильном техникуме компания открыла три специальности. По двум направлениям ребят учат уже долгие годы, был не один выпуск («Сварка» и «Технология машиностроения»). А специальность «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» появилась совсем недавно, осенью 2025 года. Знакомиться с будущим местом работы студенты начинают еще во время учебы, стажируясь

на предприятии. Кроме того, компания оборудовала три класса непосредственно на площадке техникума. Неудивительно, что большая часть молодых людей после выпуска остается работать на заводе.

В деле - самые опытные мастера!

– Чаще всего происходит так. Юноша приходит к нам во время учебы, заканчивает техникум, служит год в армии, а затем возвращается на предприятие, - поясняет Степан Марар. - Мы в свою очередь выступаем за то, чтобы ребята продолжали получать знания в высших учебных заведениях, поэтому отправляем их в вузы по целевой программе. Образованные и грамотные специалисты нам нужны. Особенно когда речь идет об инженерно-техническом составе.

Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции.

КОМАНДНЫЙ ДУХ

За двадцать лет ситуация изменилась не только в плане технического оснащения завода: сам Острогожск стал более комфортным для проживания. Тут будет уместно вспомнить интервью бывшего главы администрации Острогожского района Александра Болдырева, которое он дал еще в 2007 году. Тогда он с сожалением в голосе посетовал на то, что даже самая активная молодежь не связывает свое будущее с родным городом: мол, нет перспектив и работы, да и заняться нечем. Что же. Так могло быть тогда, двадцать лет назад. Но сейчас ситуация кардинально изменилась, уверен Степан Марар.

Специалисты активно осваивают новые технологии.

– Вы знаете… - на секунду задумывается руководитель острогожской площадки. - Ситуации происходят самые разные. Кто-то уезжает в Москву на хорошую зарплату (например, лично у меня было много толковых студентов, которые без проблем устраивались на работу в столице). Некоторые ребята перебираются в Воронеж - могу без ложной скромности заявить, что мы являемся настоящей кузницей кадров для головной площадки нашей корпорации. Нам не жалко (Смеется). Однако я считаю так: где родился, там и пригодился. В нашем городе созданы все условия для достойной жизни и для хорошей работы, что важно, на благо своей страны. Более того, сотрудники нашего завода чувствуют себя защищенными - получают зарплату без перебоев и имеют социальные льготы.

Сотрудники обеспечены всем необходимым.

К слову, у предприятия есть собственная база отдыха на реке в Новой Осиновке, которую выкупили у «Газпрома». На объекте запланирована масштабная реконструкция. А еще завод направляет средства на оплату путевок для работников и их семей. Часть затрат на поездки компенсируется, сотрудники ездят на курорты Кавказа и по России. При этом жизнь коллектива не ограничивается только работой. Руководство проводит спортивные соревнования.

- Например, совсем недавно мы открыли соревнования по страйкболу. Досуговых мероприятий проходит огромное множество! Командный дух - это залог успеха, - добавляет Степан Марар.

ИДЕАЛЬНАЯ СХЕМА

В АО «Корпорация НПО «РИФ» трудятся более трех тысяч человек. География работы не ограничивается Воронежской областью: филиалы открыты и активно развиваются в Подмосковье и Рязани (так, в Рязани только-только появился новый корпус). Однако генеральный директор компании Александр Иванов признается, что именно острогожская площадка вызывает совершенно особенные эмоции. Он подтверждает слова Сергея Сухицкого о том, что завод в Острогожске был воссоздан с нуля. Вот только в кармане генерального директора есть более красочные эпитеты.

- Мы приняли предприятие в разрухе, как после боев под Сталинградом! - говорит он.

Сейчас острогожская площадка стала самостоятельным подразделением, работающим в автономном режиме. При этом внутри корпорации хорошо налажены горизонтальные связи, которые позволяют филиалам успешно дополнять друг друга. Например, команда из Острогожска может выехать в Воронеж, вместе с коллегами освоить новую технологию и потом начать выпускать такую же продукцию уже дома на своем заводе. Так было. И не раз.

Александр Иванов

По словам Александра Иванова, к сегодняшнему дню предприятие не испытывает дефицита кадров: все сотрудники на своих местах и занимаются своим делом. Впрочем, объем производства постоянно растет, так что и свежая кровь не будет лишней.

Например, сейчас АО «Корпорация НПО «РИФ» запускает в работу тридцать новых обрабатывающих центров. А это значит, что компании потребуются 120 сотрудников. Они будут работать в четыре смены, всю неделю, с понедельника по воскресенье (в одну смену тридцать человек на тридцать станков с числовым программным управлением).

– Останавливаемся мы только на Новый год и 1 Мая. Во все остальные дни работа идет без перерыва, - подчеркивает Александр Иванов.

Компания не боится выполнять непростые заказы.

Он не изменил свои взгляды на то, какой должна быть идеальная система подготовки кадров. Лучшие специалисты после школы учатся в техникуме, а затем оканчивают высшее учебное заведение. Так они приобретают полноценную базу знаний. При этом параллельно молодые люди получают реальный опыт на производстве, который лишь подкрепляет теорию.

- Мы выстраивали эту систему годами. Сейчас она работает и приносит конкретный результат, - отмечает генеральный директор АО «Корпорация НПО «РИФ».

Важную роль играет и взаимодействие с властями, которые оказывают предприятию всяческую поддержку. Если говорить конкретно про Острогожск, то, конечно, администрация города заинтересована в том, чтобы градообразующее предприятие процветало и развивалось. В АО «Корпорация НПО «РИФ» благодарны главе администрации Острогожского муниципального района Сергею Хорошилову, который находится на постоянной связи с предприятием.

- Безусловно, мы работаем единой командой, - констатирует Александр Иванов.

Будущее компании он характеризует одним словом. Это слово - «развитие».

- Наверное, мои коллеги уже рассказывали о том, какой стратегии мы придерживаемся: это постоянное движение вперед. Я бы сравнил это с полетом самолета: если дозаправка - то только в воздухе. Никаких приземлений. Наша площадка в Острогожске следует именно этому принципу. Пока могу сказать так: прошло двадцать лет, полет нормальный! Хочу поздравить со знаковой датой всех, кто трудится на заводе. Впереди у нас еще больше новых свершений! - резюмирует генеральный директор корпорации Александр Иванов.

Автор фото Александр Зинченко

Михаил БОБРЫШЕВ