До 19-ти увеличилось количество пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Воронежской области

В рейсовом автобусе находились 26 человек Фото: ГУ МВД России по Воронежской области..

В Бобровском районе Воронежской области расследуют обстоятельства серьезного ДТП с участием рейсового автобуса. В нем пострадали 19 человек. Авария, случившаяся накануне на 632-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон», привлекла внимание центрального аппарата Следственного комитета России. Дело взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 6 июля.

Количество пострадавших увеличилось

Напомним, 5 июля около 10:30 утра, по предварительной информации, 62-летний водитель автобуса «Higer» не соблюдал безопасную дистанцию, из-за этого врезался с едущим впереди грузовиком «Dongfeng» с полуприцепом. За рулем грузовика был 65-летний житель Смоленской области. В салоне автобуса в тот момент находились 26 человек.

Первоначально полиция сообщала о 12-ти пострадавших. Данные уточнили в полиции на следующий день. Выяснилось, что травмированы оказались на семь человек больше, включая водителя автобуса.

12-ти из них понадобилась медицинская помощь — они сейчас на стационарном лечении, а семерых человек, включая одного несовершеннолетнего, оперативно обследовали.

Дело о ДТП взял на контроль Александр Бастрыкин Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Воронежской области М. А. Селюкову подготовить доклад обо всех установленных обстоятельствах.

На данный момент на месте происшествия продолжаются необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы для выяснения всех причин случившегося. Следователи и сотрудники Госавтоинспекции проверяют соблюдение правил пассажирских перевозок.