Воронежский Следком возбудил уголовное дело по факту массовой аварии в Бобровском районе

Фото пресс-службы регионального СК.

5 июля в Бобровском районе Воронежской области автобус врезался в грузовик. Пострадали 12 человек.

Региональный Следком возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

- Точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм устанавливаются, - уточнили в СК.

Следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются пострадавшие, водитель и руководство организации-перевозчика. Основная цель - установить все обстоятельства произошедшего.

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