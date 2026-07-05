Фото пресс-службы региональной полиции.

Утром 5 июля в Воронежской области произошла серьезная авария с участием автобуса и грузовика. Об этом «КП» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Причина ДТП с рейсовым автобусом в Воронежской области 5 июля 2026

По предварительным данным, в 10:30 на 632 километре автодороги М4-«Дон» в Бобровском районе автобус «Хайгер», за рулем которого находился 62-летний местный житель, не выдержал безопасную дистанцию и впечатался в ехавший впереди грузовик «Догфенг» под управлением 65-летнего жителя Смоленской области.

Последствия ДТП с рейсовым автобусом в Воронежской области 5 июля 2026

В результате аварии пострадали 11 человек - водитель автобуса и его 11 пассажиров. Их с телесными повреждениями на «скорой» увезли в больницу. Как уточнили в полиции, на момент ДТП в автобусе находились 26 человек.

Сейчас автоинспекторы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Региональный Следком возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).