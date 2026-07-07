«Сердце разрывается от ее страданий»: жительница Воронежа пожаловалась на соседей, бросающих собаку во дворе

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Жительница частного сектора в Ленинском районе стала невольной свидетельницей жестокого обращения с собакой. Галина Ивановна позвонила в редакцию и рассказала, что ее соседи часто надолго уезжают и оставляют во дворе собаку.

- Они недавно ее завели. Это дворняжка, молодая и очень добрая, - поделилась с нами женщина. – Девочка надолго остается одна без еды и воды. Мы подкармливаем ее, как можем,через забор. Но сердце кровью обливается, смотреть на страдания животного.

Читательница попросила помочь животному, чтобы оно обрело заботливых хозяев.

Как правильно действовать в подобной ситуации, «Комсомолке» рассказали в мэрии. Гражданам, которые стали свидетелями жестокого обращения животным, нужно обращаться в полицию с заявлением. Сделать это можно через своего участкового. Желательно приложить фотографию или видеозапись факта. В полиции заявление зарегистрируют и присвоят ему номер.

Дополнительно можно обратиться в администрацию города, указав номер заявления, чтобы чиновники, в свою очередь, написали обращение с просьбой проконтролировать ситуацию.

Напомним, в 2019 году в Воронежской области принят закон об ответственном обращении с животными. Подробнее о нем читайте в материале "КП".