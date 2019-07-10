Воронежцев обяжут стерилизовать, чипировать и завещать наследникам своих домашних питомцев

В четверг, 11 июля, Воронежская областная Дума рассмотрит проект регионального закона «Об ответственном обращении и животными». Накануне его принятия в Воронеже по инициативе Уполномоченного по правам человека в Воронежской области Татьяны Зражевской собрался круглый стол, на котором чиновники, экологи, представители контролирующих органов, правоохранители, правозащитники и общественники обсудили проблемы гуманного отношения к животным и нововведения во взаимоотношениях человека и его «меньшего брата», закрепленные в новом законе.

Проблема гуманного обращения с животными и, в первую очередь, с беспризорными, по словам Татьяны Зражевской, одна из самых тяжелых и недвижимых. В январе 2020 года в полную силу вступит Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который вводит запрет на умерщвление животных. Усыплять будет разрешено только безнадежно больных или опасных для людей особей. Это означает, что теперь беспризорных четвероногих обитателей городских улиц будут отлавливать, стерилизовать, прививать от инфекций, чипировать и возвращать на прежнее место.

Вот тут-то и начинаются проблемы. Во-первых, не всех животных можно будет вернуть в прежнюю среду по состоянию здоровья или поведению. Во-вторых, многие воронежцы категорически против соседства даже с «обезвреженными» кошками и собаками. Значит, региону нужен приют для беспризорных животных. И появиться он должен к 1 января 2020 года.

ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ

- В нашу ассоциацию поступает много жалоб на жестокий отстрел беспризорных животных на улицах Воронежа среди дня, порой на глазах детей и прохожих, - рассказала Екатерина Кузьменко, юрист Ассоциации организаций и граждан по гуманному отношению к животным «Благополучие животных». - Мы проанализировали действующее в Воронежской области законодательство. В целом, в нем прописаны гуманные нормы об оказании помощи животным, их возврате владельцам, о недопустимости жестокого обращения… Но есть одна лазейка – это приказ управления ветеринарии, в котором сказано, что в крайних случаях допускается отстрел животных из огнестрельного оружия на улицах города, если ловец решит, что животное больно, агрессивно или представляет угрозу. Мне совершенно непонятно, как ловец, который не является ни кинологом, ни ветеринаром, определит, что животное опасно. Кроме того, использование огнестрельного оружия на территории города запрещено. Это создает угрозу для людей.

Вопрос о том, как стало возможно такое грубейшее нарушение закона, адресовали представителю природоохранной прокуратуры. Оказалось, что правоохранители о существовании приказа управления ветеринарии не знают и обещали участникам круглого стола проверить информацию.

фото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»

БОЛЬШИНСТВО ВОРОНЕЖЦЕВ СОЧУВСТВУЕТ БРОДЯЖКАМ

Другую эмоциональную и острую проблему затронула Нина Рязанова, главный внештатный рабиолог департамента здоравоохранения области. Она ежедневно общается с людьми, пострадавшими от нападения животных.

- Более чем в половине случаев, это беспризорные собаки, - утверждает Рязанова. – Пострадавшие от них однозначно выступают за ликвидацию бродячих животных, и гуманного отношения к ним не принимают. Кроме того всегда существует угроза заражения бешенством. Уверяю вас, что сегодня встретить больное бешенством животное даже в черте Воронежа – не редкость.

В то же время, данные социологических опросов среди воронежцев, свидетельствуют о лояльном в целом отношении горожан к беспризорным животным. Симпатию к ним испытывают 60%, еще 44% регулярно подкармливают бродяжек. Тем не менее, зооненавистники более активны и поэтому побеждают сочувствующее, но пассивное большинство.

ПОГОЛОВНОЕ ЧИПИРОВАНИЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Разговоры о необходимости создания в Воронеже приюта для животных ведутся несколько лет. Городские власти нашли под него земельный участок, но ни проекта, ни денег в бюджете нет.

Управление ветеринарии Воронежской области предложило создать один центральный приют в Воронеже с филиалами в районах – в Нововоронеже, Борисоглебске, Россошанском, и Лискинском районах. Каждый из приютов рассчитан на размещение 250 животных. По оценкам ведомства, строительство одного приюта обойдется в 26 миллионов, а его ежегодное содержание - в восемь миллионов.

По результатам соцопоросов, больше половины воронежцев сочувствуют беспризорным животным и всячески им помогаютФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Администрация Воронежа с 2015 года пытается решить проблему безнадзорных животных на улицах. На тот момент в городе был единственный подрядчик, который осуществлял регуляцию численности собак и кошек исключительно методом отстрела.

- В 2016 году мы собрали всех зоозащитников для поиска решения этого вопроса, - рассказала Наталья Ветер, руководитель городского управления экологии. – Представители зоозащитных организаций проявили инициативу, создали свое ИП, но это были две организации на миллионный город. А ветклиника, которая могла бы выполнить условия контракта, оказалась одна. Она занималась стерилизацией животных, но необходимого места для размещения и послеоперационного содержания собак в ней не было.

В 2018 году в Воронеже появилась частная клиника, способная выполнить все требования контракта и по вакцинации от бешенства, и по стерилизации, и по последующему десятидневному содержанию животного.

- Сегодня в городе работают три опытных организации и весь комплекс мероприятий по обращению с беспризорными животными, в том числе отлов и умерщвление, проводят исключительно ветеринарные врачи, - заверила Наталья Ветер.

Однако одна только стерилизация «беспризорников» проблему роста их численности не решит.

-Изучение популяции безнадзорных животных показало, что она в основном пополняется не за счет размножения, а из-за новых животных, которых выбросили на улицу их владельцы, - отметила Жанна Панасенко, начальник отдела управления ветеринарии Воронежской области. – В связи с этим необходимо обратить внимание на повышение уровня культуры содержания домашних животных и ответственности их владельцев.

В качестве вариантов решения этой проблемы специалисты предлагают ввести поголовное чипирование домашних животных, стерилизацию всех особей, не предназначенных для разведения, и недопущение свободного выгула нестерилизованных животных. Снижению численности «беспризорников» также будет способствовать сокращение несанкционированных свалок, закрытие доступа к контейнерам собакам и кошкам и запрет их кормления в общественных местах.

Кстати, большая часть животных оказывается на улице после смерти их владельцев. Тут участники круглого стола предложили рассмотреть возможность наследования питомцев вместе с другим имуществом хозяина.

По итогам мероприятия высказанные предложения соберут в резолюцию, которую направят в правительство области.