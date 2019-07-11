Воронежская Облдума приняла закон об ответственном обращении с животными

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-11T15:19:22+03:00

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В четверг, 11 июля, депутаты Воронежской областной Думы приняли в двух чтениях региональный закон «Об ответственном обращении с животными», регламентирующий ряд новшеств, касающихся гуманного отношения с братьями меньшими: строительство приютов, запрет эфтаназии, введение новых обязанностей для владельцев собак и кошек и другие. За принятие документа проголосовал 41 депутат из 45. Местный закон детализирует положения федерального, принятого в декабре прошлого года. В полную силу документ заработает с 1 января 2020 года.

Накануне принятия документа в Воронеже прошел круглый стол, посвященный проблемам гуманного отношения к животным.

ИСТОЧНИК KP.RU