Суд в Воронеже приостановил дело экс-морпеха США Гилмана из-за психического расстройства

Фото из зала суда Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд Воронежа приостановил производство по одному из уголовных дел в отношении бывшего морпеха США Роберта Гилмана. Об этом свидетельствует запись в карточке дела. До этого заседания в течение нескольких месяцев откладывались. В суде поясняли журналистам, что ставшего уже знаменитым американца-дебошира попросту не доставили.

В этот раз появилось объяснение. Согласно материалам суда, основанием для приостановления послужило наличие у подсудимого психического расстройства или иной тяжелой болезни, исключающей возможность его явки в заседание.

НЕПРИМИРИМЫЙ АМЕРИКАНЕЦ

Напомним, в суде на рассмотрении находится два уголовных дела. Роберт Гилман обвиняется по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Параллельно ведется процесс по обвинению его в применении насилия в отношении сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. На данный момент информации о приостановке производства по этому второму делу в картотеке суда нет. Заседание назначено на 15 июля.

Первое дело и начало «российской одиссеи» американца началось в январе 2022 года. Тогда Роберт Гилман, следовавший в поезде Сухум – Москва, был снят с состава на вокзале в Воронеже за пьяную потасовку. В отделе полиции он изловчился и ударил ногой старшего лейтенанта, после чего его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Находясь в колонии и СИЗО, американец неоднократно нападал на сотрудников ФСИН и следователя. В октябре 2024 года его осудили на 7 лет и 1 месяц строгого режима, однако позже областной суд ужесточил приговор до 8 лет и 1 месяца. Позднее добавили еще 2 года, доведя общий срок до 10 лет колонии строгого режима. Сам Гилман объяснял нападения желанием остаться в СИЗО с лучшими условиями, а не быть этапированным в колонию в город Россошь.

В апреле 2026 года в ходе суда американский морпех неожиданно заявил о желании подписать контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, ссылаясь на русские корни своих предков, воевавших под Сталинградом.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ...

Биография у Роберта Гилмана действительно насыщенная - по всему миру. Ранее он пояснял следователю, что его родители из России, он родился в Польше, в детстве переехал в Чехословакию, а оттуда — в США, где и получил гражданство.

Окончив французско-американскую школу в Массачусетсе (2008), а затем колледж (2013-2018), он параллельно работал на складе. В 2018 году прошел курс подготовки учителей английского в Дублине (Ирландия), а затем трудился инструктором в Польше.

Вернувшись в Штаты, с 2019 по 2020 год служил в подразделении морской пехоты. Получил звание младшего капрала. Именно там Гилман получил навыки ведения рукопашного боя и боевую подготовку.

Позже он дистанционно окончил университет по специальности «Кибербезопасность, защита и информация» (2021). После армии, ссылаясь на «сложившиеся жизненные обстоятельства», переехал в Беларусь, чтобы учить русский язык, затем на Украину, во Львов, где работал в американской школе английского. По словам самого Роберта Гилмана из Незалежной он вернулся в США. Причина тривиальна - его заставляли учить украинский язык.

Поработав в штатах таксистом и в Amazon, он, имея, по его словам, русские корни, решил приехать в Россию. Однако в поезде напился и попал в полицию...

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