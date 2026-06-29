На площадке в этом году объединились афропанк Конго, жаркая уличная кумбия Мексики и стилизованный эпос Башкортостана Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Белый колодец под Воронежем — рукотворный каньон с безмолвными кручами меловых скал, которые обнимают зеркальца озер. 27 июня здесь вновь устроили один из самых ожидаемых и, пожалуй, самых эмоционально заряженных опен-эйров лета в регионе — традиционный концерт Платоновфеста «Музыка мира». На площадке в этом году объединились афропанк Конго, жаркая уличная кумбия Мексики и стилизованный эпос Башкортостана. Как прошло закрытие воронежского фестиваля искусств — читайте в репортаже «Комсомолки».

Закрытие Платоновфеста в Белом Колодце Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Более двух тысяч зрителей посетили «Музыку мира»

После трагедии в Воронеже 22 июня большинство массовых развлекательных мероприятий в регионе отменили. Платоновфест устоял с оговоркой властей: «продолжается та его часть, которая несет серьезный характер и подталкивает к размышлениям о вечных ценностях».

Начало «Музыки мира» — в 18:00. За два часа до старта, в 15:55, губернатор Александр Гусев объявил в регионе ракетную опасность. Первые автобусы с публикой отправлялись под звуки сирен. В чатах друзей то и дело мелькало: «А стоит ли ехать?». К счастью, прозвучал отбой в 16:41. Музыка победила страх? По данным дирекции Платоновфеста, более двух тысяч зрителей в итоге посетили концерт. На входе публику встречал привычный контроль — тщательный досмотр сумок и рамки металлодетекторов. Безопасность превыше всего.

Можно было бесплатно угоститься одним напитком Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прибрежный рай и VIP-зона преткновения

Пройдя кордоны, гости оказывались посреди яркой, песчано-розовой площадки. Могли полакомиться шашлыком с лавашом, люля, традиционными уличными хот-догами, бургерами, купить кофе и лимонады. Публика подготовилась основательно: каждый второй шел с пледами, складными стульями и лежаками.

Зрители несли с собой пледы и стулья Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фестивальная территория разделилась на две зоны, и контраст между ними бросался в глаза. На берегу озера, ближе к сцене, ощущался некий южно-хипстерский вайб. Девушки в легких сарафанах или же в широких штанах с топами, оверсайз-рубашках, соломенных шляпах и темных очках расслабленно покачивались в такт музыке. Для тех, кто не принес с собой плед или «пенку» для сидения на песке, расставили уютные оранжевые кресла-мешки. Огромным плюсом стал киоск от известного радио — партнера Платоновфеста, — в котором каждому гостю полагался один бесплатный безалкогольный напиток — освежающий лимонад или кофе с сиропом. Надо отметить, очередь к бариста была «живая» буквально — двигалась очень быстро, готовили напитки вкусно и позитивно. Гости признались, что даже не поверили сначала, что это действительно бесплатно:

— А че, вот прям совсем не надо платить? — удивилась девушка из очереди. — Ох, если бы я раньше увидела… Зачем только два лимонада до этого покупала за 300 рублей? — посмеялась она и попросила кофе.

На берегу озера, ближе к сцене, ощущался некий южно-хипстерский вайб. Девушки в легких сарафанах или же в широких штанах с топами, оверсайз-рубашках, соломенных шляпах и темных очках расслабленно покачивались в такт музыке Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Люди искренне наслаждались моментом, танцевали, фоткались и искрились улыбками:

— Меня пригласили дети, — рассказывает зрительница Надежда, — я в таком восторге от атмосферы! Веселая, необычная музыка поднимает настроение. Уже натанцевалась под песни артиста из Конго, теперь иду отдыхать на лежаке.

Фотозона Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В то же время на возвышении расположился VIP-сектор. Гостей здесь маркировали лазурными брендированными тканевыми ленточками (простым смертным выдавали красные бумажные браслетики). Охрана строго следила за периметром из спецзаборчиков — автора этих строк с тем самым красным браслетом вежливо, но непреклонно попросили удалиться при попытке сделать фото, а бейджик с уточнением «Пресса» не помог — браслет не «вездеход».

Главным бонусом VIP-гостей была возможность купить шампанское, но в остальном они приуныли:

— Мы расстроены, тут невозможно находиться! Сцену не видно, звук из колонок сильно затормаживает, гудит и вибрирует так, что тяжело наслаждаться, — поделилась одна из VIP-дам. Она на концерте впервые.

Мужчина, стоявший рядом с ней, уточнил, что кому-то не хватило стульев:

— Ожидали не этого. Хотелось бы посмотреть на артистов получше, — пожаловался он.

И следом за ним VIP-зону покинули еще двое мужчин.

VIP-зона Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, пресс-служба Платоновфеста призвала относиться к критике проще: VIP-зона неизменно находится на одном и том же месте каждый год. Опытные посетители знали, на что шли, а вот новички, по их словам, ожидали мест у самой сцены. Хотя в билетах все было прописано. Все проблемы и недочеты сразу уладили, а тех, кому было некомфортно, было минимум.

И действительно, один парень из «випов» поделился:

— Мне здесь очень хорошо, я каждый год стараюсь приезжать на этот опен эйр, и всегда бронирую место в этом секторе. Видно сцену мне отлично, слышно тоже. Проблемы со стульями в итоге получилось решить, кому не хватало — донесли организаторы.

Отдыхающие в красных браслетах! Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Музыка звучит от сердца к сердцу»

Программа фестиваля — это всегда эклектика. Представлены коллективы, в которых народные мотивы переосмысляются, например, через призму рока, электроники или фанка.

Первыми на сцену вышли музыканты из Демократической Республики Конго. Их лидер — харизматичный Джюпитер Боконджи (Жан-Пьер Боконджи Илола) — выдал вместе с группой заряд афро-панк-рок энергии с традиционными конголезских ритмами (группа называется Jupiter & Okwess).

Заризматичный Джюпитер Боконджи, Демократическая Республика Конго ( его группа называется Jupiter & Okwess) Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В стране, где уживаются более 450 этнических групп, их музыка представляет собой некий манифест единства. Тексты, по признанию самих артистов, полны социальной критики, осуждения клептократии и призывов к переменам. После выступления Джюпитер, немного говорящий по-русски (привет опыту жизни на Западе в одной коммуне с русскими), философски отметил:

— Наше творчество — о самой обычной жизни, о политике и о свободе. О простых людях. В нашей музыке много веселых мотивов, потому что народ прошел через огромные страдания, и теперь в наших песнях больше счастья — мы хотим дарить его другим. Наша группа не вдохновлялась чьим-то чужим творчеством — мы родились с этой музыкой внутри. Подходит ли Белый колодец для нашей музыки? Как все места в мире для нее подходят, так все и не подходят.

"Кумбия Борука" из Мексики Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следом площадку захлестнул латиноамериканский драйв. Мультикультурный состав Kumbia Boruka (музыканты из Мексики, Чили, Аргентины и Франции) впервые приехал в Россию. Артисты признались, что мечтали побывать в этой стране и нашли много общего между нашими культурами:

— Мы поем о жизни, о наших родных кварталах и, конечно же, о любви — это наша главная тема. В России мы впервые, и нас приняли потрясающе тепло. Мы давно мечтали сюда попасть! Для нас очень важно видеть, что публика танцует, что людям искренне нравится то, что мы делаем. Знаете, Мексика и Россия показались нам похожими — у наших стран близкие судьбы и культура. Нас глубоко впечатлило, что этот фестиваль назван в честь Андрея Платонова. Мы уже успели посмотреть на его памятник и послушать истории о его жизни. В Мексике вообще любят и знают русских писателей — Достоевского, Толстого. И мы счастливы, что здесь смогли узнать о России еще больше. Пока мы не очень хорошо знакомы с современными российскими группами, но на экскурсии нам удалось послушать традиционную русскую музыку — например, «Катюшу». Мы даже выучили элементы русского народного танца, но хотим изучать вашу культуру и дальше. Наш коллектив называется Kumbia Boruka, потому что мы играем в стиле кумбия. Это необычное, самобытное мексиканское направление, в развитие которого огромный вклад внес легендарный Сельсо Пинья. Его уже нет с нами, но нам посчастливилось поработать вместе. Конечно, мы слушаем самую разную музыку, и другие стили — рок, панк — влияют на наше звучание. Кумбия имеет множество оттенков, и мы любим экспериментировать!

Мультикультурный состав Kumbia Boruka (музыканты из Мексики, Чили, Аргентины и Франции) впервые приехал в Россию Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Хэдлайнером вечера стало трио AY YOLA из Башкортостана. Их название переводится как «вселенские законы» или «свод правил мироздания». Музыканты умудрились превратить древний башкирский эпос «Урал-Батыр» в современное электронное шоу с элементами ритуала. Цепляли и даже заставляли оцепенеть слушателей живой вокал (и горловое пение), плотный электронный бит и аутентичное звучание курая, кубыза и домбры.

Музыканты умудрились превратить древний башкирский эпос «Урал-Батыр» в современное электронное шоу с элементами ритуала Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Заслуженный артист Башкортостана, продюсер и мультиинструменталист Руслан Шайхитдинов поделился впечатлениями:

— Каждое наше выступление абсолютно уникально — ни один концерт не похож на другой, везде своя, неповторимая энергия. Но сегодня в Белом колодце творилось какое-то настоящее таинство, какая-то загадка. Казалось, будто неведомые высшие силы спустились и были с нами на сцене. Я смотрел в зал: у всех зрителей искрились глаза, люди выпрыгивали выше своих возможностей. Вот правда, настоящая музыка мира не нуждается в переводе — она звучит от сердца к сердцу. Воронеж для меня — особенный город. Супруга моего дяди родом отсюда. Когда я был совсем маленьким и она впервые приехала к нам, она много и с большой теплотой рассказывала о своей родине. Я был в Воронеже дважды, но сегодня с самого утра отправился бродить по улицам в одиночестве и абсолютно влюбился в него. Поразительно, как вам удалось сохранить исторические фасады, этот прекрасный храм (Благовещенский собор, — авт.), широкие улицы... А потом я забрел в один узкий, утопающий в зелени переулок, где люди сидели прямо на тротуарах, пили кофе и неспешно беседовали (ул. Комиссаржевской, — авт.). Я почувствовал, что в Воронеже уже вовсю сквозит такой расслабленный южный вайб. Это невероятно подкупает!

Хэдлайнером вечера стало трио AY YOLA из Башкортостана Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ринат Рамазанов, вокалист, заслуженный артист Башкортостана, сравнил структуру их группы с драгоценным камнем: сам он принес фольклорный опыт (алмаз), Руслан его огранил (сделал бриллиант), а вокалистка Адель Шайхитдинова стала идеальной оправой:

— До создания AY YOLA каждый из нас уже состоялся в профессии, мы долго копили опыт, чтобы в итоге соединиться. Я всю жизнь занимался башкирским фольклором, играю на курае — нашем традиционном инструменте. Моей заветной мечтой всегда было сделать так, чтобы наш древний эпос узнали во всем мире. Помню, еще в студенческие годы говорил друзьям: «Вот увидите, скоро о Башкортостане узнает мир!». То, что происходит с нашим проектом сейчас — огромная радость и гордость для нас. Вся наша республика ликует! После запуска проекта продажи книги с эпосом «Урал-Батыр» выросли в три раза, ее сейчас просто не найти в магазинах — все раскупили. Поток туристов в регион тоже увеличился троекратно. На наши новые клипы снимают обзоры и в Китае, и в Мексике... А ведь этот эпос впервые записали на бумаге всего 115 лет назад, до этого веками передавая исключительно из уст в уста, — добавил артист.

Музыканты из Мексики признались, что мечтали побывать в этой стране и нашли много общего между нашими культурами Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, в прошлом году опен-эйр объединил исполнителей из Ганы (SANTROFI), Кубы (LA DAME BLANCHE) и Сербии (S.A.R.S). Тогда на «Музыку мира» пришли также более двух тысяч человек. Всего же, по данным организаторов, в 2025 году около 60 тысяч стали зрителями XIV Платоновфеста, а нынешний юбилейный фестиваль искусств посетили около 45 тысяч.