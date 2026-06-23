В Воронеже отменили все развлекательные мероприятия в дни траура

В Воронежской области с 23 по 25 июня объявлен траур по указу губернатора. В эти дни в регионе приостановлены все развлекательные мероприятия.

Ведущие театры города оперативно скорректировали афишу:

· Театр драмы им. Кольцова отменил все события «Театрального поезда» 23 июня — пешеходные и автобусные экскурсии, мастер-классы, стендапы, а также спектакли «Ретро» и «Мольер» (16+). Показ «Романтиков», запланированный на 24 июня, тоже не состоится.

· Театр оперы и балета перенес на новый сезон оперетту «Граф Люксембург» и экскурсию «Вселенная театра», которые должны были пройти 24 июня.

· ТЮЗ сообщил об отмене спектакля «Земля Эльзы» (16+) 23 июня в 18:00.

· Камерный театр перенес постановку «Смирнов, Попов и Балабайкин» на 8 июля.

О новых датах мероприятий театры обещают сообщить дополнительно на своих сайтах и в соцсетях. Там же можно узнать, как вернуть деньги за приобретенные билеты.