От долгов по зарплате в Нижнем до скандала с Федорищевым. Что известно про нового гендира воронежского «Факела»

Дмитрий Кондратов. Фото: c телеграм-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева..

Как известно, 15 июня воронежский «Факел» остался без генерального директора. Роман Асхабадзе покинул этот пост после семи лет работы, вместившей два выхода в РПЛ и три сезона в элитном дивизионе.

Учитывая, что «огнеопасные» не могут похвастать солидным бюджетом, очередь на вакантное место так и не выстроилась. По сути, региональная власть выбирала между двумя не самыми медийными персонами - Дмитрием Кондратовым и Валентином Климко. Еще вчера поползли слухи, что губернатор Воронежской области Александр Гусев выбрал Кондратов, о чем сегодня стало известно официально. Итак, попытаемся понять, кто такой новый генеральный директор «огнеопасных» и почему он получил этот пост.

Рожденный 3 января 1990 функционер появился на отечественной футбольной арене в июле 2022 года, когда в ранге главы совета директоров нижегородского «Пари НН» стал курировать повышение посещаемости матчей и вопросы селекции. Спустя два года он ушел из нижегородского клуба на фоне долгов по зарплате перед игроками. СМИ активно его сватали в самарские «Крылья Советов» и столичное «Торпедо». Причем, в клубе Эдуарда Стрельцова ему якобы приготовили президентское кресло.

По неофициальной информации, именно Кондратов стал соавтором самого громкого в российской футбольной истории скандала с договорными матчами. Якобы при его непосредственном участии эпатажный губернатор Самарской области Вячеслава Федорищева в ноябре 2024 года сообщил о долге клуба в 36 миллионов. И, мол, эти деньги предназначаются для «преступников, занимающихся коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Но как это часто бывает, никто и ничего не обнаружил, хотя РФС грозился привлечь правоохранительные органы. А Кондратов в результате остался без поста гендиректора «Крылышек», который ему также якобы сулил Федорищев.

Губернатор Александр Гусев (справа) рассчитывает на опыт Дмитрия Кондратова (слева). Фото: c телеграм-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева..

И вот выпускник Московской государственной юридической академии им О.Е. Кутафина с сегодняшнего дня начал вторую попытку утвердиться на уровне РПЛ. Первая – в Нижнем Новгороде – мягко говоря, вышла скомканной.

Губернатор Александр Гусев так напутствовал преемника Романа Асхабадзе:

- Уверен, его опыт и профессиональные качества помогут «Факелу» уверенно выйти на новый этап развития.

Что ж, остается только доверится главе региона. Потому что как раз пресловутый опыт Кондратова, а точнее его наличие, вызывает много вопросов.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Кондратов был советником генерального директора общероссийского профессионального союза футболистов, заместителем председателя Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Сейчас он входит в состав правления федерации компьютерного спорта России.

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