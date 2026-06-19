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Спорт19 июня 2026 8:54

От долгов по зарплате в Нижнем до скандала с Федорищевым. Что известно про нового гендира воронежского «Факела»

С 19 июня воронежский «Факел» возглавил 36-летний Дмитрий Кондратов
Алексей СЕРГУНИН
Дмитрий Кондратов.

Дмитрий Кондратов.

Фото: c телеграм-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева..

Как известно, 15 июня воронежский «Факел» остался без генерального директора. Роман Асхабадзе покинул этот пост после семи лет работы, вместившей два выхода в РПЛ и три сезона в элитном дивизионе.

Учитывая, что «огнеопасные» не могут похвастать солидным бюджетом, очередь на вакантное место так и не выстроилась. По сути, региональная власть выбирала между двумя не самыми медийными персонами - Дмитрием Кондратовым и Валентином Климко. Еще вчера поползли слухи, что губернатор Воронежской области Александр Гусев выбрал Кондратов, о чем сегодня стало известно официально. Итак, попытаемся понять, кто такой новый генеральный директор «огнеопасных» и почему он получил этот пост.

Рожденный 3 января 1990 функционер появился на отечественной футбольной арене в июле 2022 года, когда в ранге главы совета директоров нижегородского «Пари НН» стал курировать повышение посещаемости матчей и вопросы селекции. Спустя два года он ушел из нижегородского клуба на фоне долгов по зарплате перед игроками. СМИ активно его сватали в самарские «Крылья Советов» и столичное «Торпедо». Причем, в клубе Эдуарда Стрельцова ему якобы приготовили президентское кресло.

По неофициальной информации, именно Кондратов стал соавтором самого громкого в российской футбольной истории скандала с договорными матчами. Якобы при его непосредственном участии эпатажный губернатор Самарской области Вячеслава Федорищева в ноябре 2024 года сообщил о долге клуба в 36 миллионов. И, мол, эти деньги предназначаются для «преступников, занимающихся коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Но как это часто бывает, никто и ничего не обнаружил, хотя РФС грозился привлечь правоохранительные органы. А Кондратов в результате остался без поста гендиректора «Крылышек», который ему также якобы сулил Федорищев.

Губернатор Александр Гусев (справа) рассчитывает на опыт Дмитрия Кондратова (слева).

Губернатор Александр Гусев (справа) рассчитывает на опыт Дмитрия Кондратова (слева).

Фото: c телеграм-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева..

И вот выпускник Московской государственной юридической академии им О.Е. Кутафина с сегодняшнего дня начал вторую попытку утвердиться на уровне РПЛ. Первая – в Нижнем Новгороде – мягко говоря, вышла скомканной.

Губернатор Александр Гусев так напутствовал преемника Романа Асхабадзе:

- Уверен, его опыт и профессиональные качества помогут «Факелу» уверенно выйти на новый этап развития.

Что ж, остается только доверится главе региона. Потому что как раз пресловутый опыт Кондратова, а точнее его наличие, вызывает много вопросов.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Кондратов был советником генерального директора общероссийского профессионального союза футболистов, заместителем председателя Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Сейчас он входит в состав правления федерации компьютерного спорта России.

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