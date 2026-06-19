Новым гендиром воронежского «Факела» стал Дмитрий Кондратов

Дмитрий Кондратов. Фото из соцсетей ФК "Факел" (Воронеж).

Как и предрекала «КП-Воронеж», новым генеральным директором «Факела» стал Дмитрий Кондратов. 36-летний функционер приступил к своим обязанностям с 19 июня.

Ранее выпускник Московской государственной юридической академии им О.Е. Кутафина трудился на посту председателя совета директоров ФК «Пари НН». Кондратов также входит в состав правления федерации компьютерного спорта России.

Напомним, что 15 июня из «Факела» ушли генеральный директор Роман Асхабадзе, спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов.

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