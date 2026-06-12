Синоптик Александр Сушков предупредил воронежцев о дождях и похолодании на длинных выходных

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Жители Воронежской области, планировавшие открыть купальный сезон на длинных выходных в честь Дня России, вынуждены будут к воскресенью скорректировать планы. Главный метеоролог региона Александр Сушков предупреждает: погода будет капризной, а комфортному отдыху у воды помешает холодный атмосферный фронт, движущийся с запада.

Тем не менее, первые выходные лета преподнесут сразу несколько климатических контрастов — от аномальной тридцатиградусной жары до грозовых ливней и ночного похолодания до +15 °C.

ОТ +31 ДО ГРОЗ

Согласно официальным данным Воронежского гидрометцентра, погода распределится следующим образом. Пик жары придется на пятницу, 12 июня. Днем столбики термометров устремятся к отметке в +31°C...+35°C. В регионе продолжает действовать предупреждение об аномальной жаре. Местами возможны грозы и даже с градом. Переменная облачность. Ветер северо-восточный, 6–11 м/с. Это последний по-настоящему знойный день перед переменами.

В ночь на субботу, 13 июня, температура составит те же +16 °C. А вот днем жара начнет сдавать позиции — воздух прогреется до +28 градусов. Главная опасность этого дня — также вероятность грозы. Западный ветер усилится до порывов в 8 м/с.

В воскресенье, 14 июня наступит ощутимое похолодание. Ночью температура опустится до +15 °C. Однако дневной прогноз уже не выглядит летним: максимум +23 градуса. Причем грозы вернутся вновь — они ожидаются как в светлое, так и в темное время суток. Ветер сменит направление на северо-западное и разгонится до 7–12 м/с. Именно с этого дня, по словам Александра Сушкова, начнется устойчивое снижение дневной температуры ниже +25 °C.

ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ МЕНЯЕТ ВСЕ

Главная новость от метеоролога касается не только выходных, но и следующей рабочей недели. Холодный фронт, который подойдет к региону с запада, принесет дожди.

- С речкой придется подождать, — отметил Александр Сушков. Вода в водоемах еще не успела прогреться для безопасного купания, а с приходом осадков и ветра этот процесс замедлится. Наступающая рабочая неделя, по прогнозам, будет, по большей части, с осадками.