В День России в Воронежской области ожидаются грозы с градом

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Воронежская область вошла в зону желтой погодной опасности. Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, 12 июня в регионе ожидается неблагоприятная обстановка по трем категориям.

С 6.00 до 18.00 пятницы местами по области синоптики прогнозируют грозы с сильным ветром, порывы которого будут достигать до 17 метров в секунду. А в отдельных районах Воронежской области возможен град.

Ранее воронежцам выдали на День России штормовое предупреждение по жаре до +35 градусов.

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