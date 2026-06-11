Воронежу вынесли штормовое предупреждение по жаре +35

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Спасатели экстренно предупредили воронежцев об опасных природных явлениях. Штормовое предупреждение вынесли на два дня.

Согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, с 14-15 часов 11 июня и днем 12 июня местами по области ожидается сильная жара - максимальная температура воздуха до 35°. Старайтесь одеваться в свободные светлые одежды, не забывайте головные уборы, носите с собой бутылочку воды.

Спасатели предупредили, что в такую погоду из-за ослабления внимания повышается риск аварийных ситуаций: ДТП с тяжелыми последствиями, техногенных ЧС, крупномасштабных техногенных пожаров, аварийных ситуаций на линейных объектах (железная дорога, путепроводы). Кроме того, из-за сильной жары повышается вероятность возникновения происшествий и гибели людей на воде, а также риски возникновения лесных и ландшафтных пожаров, перехода огня на дома, хозяйственные постройки.

При ЧС звоните по телефонам: пожарная охрана 01, с мобильного телефона 112.