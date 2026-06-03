Повреждены окна домов и гараж: под Воронежем сбили 7 БПЛА в ночь на 3 июня

Всего за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 354 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Семь беспилотников уничтожены минувшей ночью силами ПВО в небе над Воронежской областью. В результате падения обломков в одном из районов региона оказались повреждены остекление двух частных домов и гараж, при этом пострадавших среди населения нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в среду, 3 июня, в 7:06 утра.

В четырех муниципалитетах и двух городах выли сирены

Режим опасности атаки БПЛА в регионе был объявлен главой региона 2 июня в 16:11. Жителей призывали сохранять спокойствие и следить за сообщениями от властей и МЧС. Этот режим действовал до 06:42 3 июня. Так, предупреждение сохранялось более 14 часов.

Поздней ночью в четырех муниципалитетах и двух городах региона выли сирены, предупреждая об угрозе непосредственного удара БПЛА. В 23:39 тревога прозвучала в Острогожском и Лискинском районах, в 23:45 — в Нововоронеже, в 00:04 — в самом Воронеже, а в 00:08 — в Аннинском и Бобровском районах.

В этих случаях власти настоятельно рекомендовали жителям уйти в помещения, держаться подальше от окон, а при обнаружении дронов немедленно сообщать по номеру 112.

Прямая угроза миновала только около половины шестого утра.

Кстати, по данным Минобороны России, всего за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 354 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

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