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Происшествия3 июня 2026 5:47

Повреждены окна домов и гараж: под Воронежем сбили 7 БПЛА в ночь на 3 июня

7 БПЛА сбили над Воронежской областью, обломки повредили стекла домов и гараж
Анастасия АСТАШОВА
Всего за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 354 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией

Всего за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 354 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией

Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Семь беспилотников уничтожены минувшей ночью силами ПВО в небе над Воронежской областью. В результате падения обломков в одном из районов региона оказались повреждены остекление двух частных домов и гараж, при этом пострадавших среди населения нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в среду, 3 июня, в 7:06 утра.

В четырех муниципалитетах и двух городах выли сирены

Режим опасности атаки БПЛА в регионе был объявлен главой региона 2 июня в 16:11. Жителей призывали сохранять спокойствие и следить за сообщениями от властей и МЧС. Этот режим действовал до 06:42 3 июня. Так, предупреждение сохранялось более 14 часов.

Поздней ночью в четырех муниципалитетах и двух городах региона выли сирены, предупреждая об угрозе непосредственного удара БПЛА. В 23:39 тревога прозвучала в Острогожском и Лискинском районах, в 23:45 — в Нововоронеже, в 00:04 — в самом Воронеже, а в 00:08 — в Аннинском и Бобровском районах.

В этих случаях власти настоятельно рекомендовали жителям уйти в помещения, держаться подальше от окон, а при обнаружении дронов немедленно сообщать по номеру 112.

Прямая угроза миновала только около половины шестого утра.

Кстати, по данным Минобороны России, всего за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 354 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

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