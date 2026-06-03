7 БПЛА сбили над Воронежской областью в ночь на 3 июня

Угрозу прямого удара объявляли накануне в Острогожском, Лискинском, Аннинском, Бобровском районах, в Нововоронеже и в самом Воронеже Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью над четырьмя районами Воронежской области силы ПВО сбили семь вражеских БПЛА. Об этом доложил губернатор Александр Гусев в 7:06 утра среды, 3 июня. Ранее, в 6:42, глава региона объявил отбой опасности атаки беспилотников.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако в одном из муниципалитетов в результате падения обломков разбилось остекление двух частных домов, а также повредился гараж.

Угрозу прямого удара объявляли накануне в Острогожском, Лискинском, Аннинском, Бобровском районах, в Нововоронеже и в самом Воронеже. Она была снята в 5:27 утра среды.

Напомним, тревожный режим действовал в Воронежской области со 2 июня,16:11.

«Комсомолка» теперь есть в MAX: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.